Erik Lallerstedt: En restauratörs liv och karriär

En hyllning till den legendariske restauratören Erik Lallerstedt, hans livshistoria, karriärval och generösa personlighet, från New York till Stockholms finaste krogar.

Restauratören Erik Lallerstedt var känd för sina vassa oneliners. En favoritreplik från honom var: Hur känner man igen en journalist? Han är full. Och han har ingen penna. Mitt eget svar på detta var: Hur känner man igen en kock? Han är full. Och han vet inte vad en penna är. Följaktligen blev det ingen studentexamen för överklassbarnet Erik Lallerstedt på Solbacka, den internatskola som Jan Guillou bidrog till att stänga efter sina artiklar i Fib Aktuellt och senare med boken I stället.

Istället åkte Lallerstedt lastfartyg över Atlanten till New York, där han fick jobb på lyxhotellet Waldorf Astoria. Han trivdes i världsstaden och funderade på att bli amerikansk medborgare. Men så kom Vietnamkriget, och han hade ingen lust att åka till Asien och slåss. Så det blev en återfärd till Stockholm och kockutbildning på restaurangskolan på Hasselbacken i huvudstaden. Därefter drev han ett hotell, jag tror det var i Värmland. Men att ta hand om folk som sov var inte Erik Lallerstedts melodi. Han gillade vakna människor, och det slutade med att han tog över fiskrestaurangen Gerdas i Östermalmshallen. Den tidens jetset bestod av Eriks bästisar, nämligen Noppe Lewenhaupt och Aje Philipson. De blev förstås stammisar på kompisens krog. Och tog förstås dit sina andra vänner. En återkommande gäst var vår nuvarande kung. Han lär ibland ha haft med sig sin hemliga tyska flickvän, maskerad till biträde i fiskdisken med galonkläder. De exakta detaljerna om det sistnämnda är dock något dunkla, då de berättades av Erik för undertecknad under påverkan av hans favoritdrink Kungens Special; ett glas champagne och en Gammel Dansk. Vid tiden då Jan Stenbeck insåg att han var tvungen att återvända från New York till Sverige och ta över familjeföretaget Kinnevik. Stenbeck gick då till sin gamle vän Erik Lallerstedt och förklarade att han ville ha en riktigt bra krog i samma kvarter som Kinneviks blivande huvudkontor på Skeppsbron. Lallerstedt, som då drev Sveriges första Michelin-beströdda stjärnkrog på en båt vid Strandvägen, flyttade verksamheten till Gröna huset i Gamla stan. Eriks blev Sveriges första riktiga lyxkrog och kom att bli hjärtat, och kanske ännu mer magen, i Jan Stenbecks snabbföränderliga imperium. Middagarna och festerna i denna kuvös för de riktigt rika är legendariska, men efter ett tag tror jag att Erik tröttnade. När Restaurang Gondolen högt över Slussen blev tillgänglig överlämnades lyxlådan på Österlånggatan till det unga stjärnskottet Pontus Frithiof. Ja, sådan var han, Erik Lallerstedt. Generös mot dem han tyckte om, men även mot dem han inte kände. Om en sprutnarkoman kom upp till Gondolen och ville ladda mobilen var det självklart att han skulle få göra det i baren. Tiden efter millennieskiftet gjorde jag ett reportage i Dagens Nyheter där jag följde Erik Lallerstedt från tidig morgon till sen kväll. Han hade för vana att gå runt i matsalen och prata med gästerna på sina krogar. Minst en gång varje lunch, två gånger per kväll. Detta gjorde han alltså på sina tre krogar i Stockholm, måndag till fredag, vecka ut och vecka in under många år. Arbetsdagen avslutades vid midnatt på Eriks Bakficka på Östermalm med några Kungens Special. Sedan gick han ett par trappor upp i samma fastighet och somnade hos sin älskade hustru Kerstin. Standardfrågan till gästerna om maten när han gick sina ronder var: Gick det att använda? Han hann också med att bli tv-kock i Stenbecks många kanaler och hos konkurrenten TV4. Såser gjorde han till McDonald’s, där han – förutom pengarna – fick lära sig logistik. Det sista blev värdefullt när han och Fredrik von Essen öppnade såsfabrik. Den köptes med tiden upp av Kavli. Han värnade om sitt intellektuella oberoende





Erik Lallerstedt Restaurang Kock Livshistoria Stockholm

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

168 kvadratmeter stort hus gick för 5,5 miljonerFörsäljningen av huset på adressen Narvagatan 4 i Norrtälje är nu klar. Nya ägare blir Erik Peder Andreas Olsson, 51,…

Read more »

SLP stiger efter upprepade köpråd: ”En premie är motiverad”SLP, där Erik Selin är största ägare och ordförande, stiger på börsen efter att både Nordea och SEB reviderat upp sina prognoser för fastighetsbolaget.

Read more »

Erik Johansson avslöjar skadan i direktsändningNamn: Tomas Pettersson Gör: Skriver och gör tv om längdskidor

Read more »

New York-börsen rusar efter Irans besked om Hormuzsundet – Oljepriset fallerNew York-börsen inleder starkt uppåt efter att Iran meddelat att Hormuzsundet öppnas för kommersiell sjöfart, vilket leder till ett fallande oljepris. Samtidigt rapporteras om olika händelser i Sverige, inklusive misstänkta bedrägerier inom läkemedelsbranschen, häktning av finansprofil, uppmaning att sluta mata småfåglar, förändringar i hockeytränarstab, och Bonniers förvärv av Breakit.

Read more »

Stigande transportkostnader och tragiska händelser präglar VM-uppladdningen – Nyheter från den globala arenanFotbollsfans som reser till VM i USA ställs inför högre transportkostnader till arenorna i New Jersey, samtidigt som tragiska händelser som en dödlig attack mot Unicef-fordon på Gazaremsan och en omfattande polisjakt i Sverige uppmärksammas. Dessutom rapporteras om gripandet av en misstänkt kartelledare i Dubai, Coventrys återkomst till Premier League och en stor vapenaffär mellan USA och Tyskland, samt en positiv utveckling på New York-börsen drivet av lägre oljepriser.

Read more »

Mannen misstänks för miljonstöld från Svenska kyrkan i New YorkJag är reporter på Expressens nyhetsdesk. Det innebär att jag skriver om alla möjliga typer av nyheter. Det blir alltifrån nattens polisingripanden och Trumps nya utspel till politiska händelser på hemmaplan och pågående vädervarningar. Jag är särskilt intresserad av utrikesnyheter och kan ryska efter att ha pluggat i bland annat Moskva.

Read more »