Erik Lallerstedts liv och karriär

Erik Lallerstedt var en framgångsrik restauratör och tv-kock som drev flera krogar i Stockholm. Han var känd för sin generositet och sin förmåga att skapa lyxiga upplevelser för sina gäster. Erik var även en flitig tv-kock och medverkade i flera program på TV4 och andra kanaler.

Viggos dagbok innehåller bland annat en gala som blev verklighet, en polis som visade nåd, en minnesstund för Erik Lallerstedt och en femtioårsfest i Sköndal.

Däremellan alkoholfria viner, podcastinspelning med Claes de Faire och ännu några hundra sidor Ken Follett. En briljant brittisk tv-serie med fina skådespelare. Är väldigt kär i Tom Burke men även Steve Coogan som ibland kan bli lite platt, men inte här. Legends är vass utan att bli för elak.

Det finns också en god portion humor. För första gången. Knappt 200 personer i lokalen och ingen surar för att jag misslyckats med att hitta sponsorer och att alla måste betala sina drinkar själva. Alla vinnare är på plats utom Ett Hem, men det är klart att det snobbigaste stället inte kommer trots att man lovat.

Här kan du läsa om vinnarna och ja, vi är snart tillbaka med fler galor. Vill bland annat göra Hemmakontorsgalan, Snusgalan och Klockgalan. Och förstås utveckla vår första gala till Sveriges bästa rese- och upplevelsegala. Detta ska göras med Restauratören Erik Lallerstedt hade många oneliners.

Min favorit var: Hur känner man igen en journalist? Han är full. Och han har ingen penna. Följaktligen blev det ingen studentexamen för överklassbarnet Erik Lallerstedt på Solbacka, den internatskola som Jan Guillou bidrog till att stänga efter sina artiklar i Fib Aktuellt och med boken Ondskan.

I stället fick Erik åka lastbåt över Atlanten till New York, där han fick jobb på Waldorf Astoria. Han trivdes i världens häftigaste stad och funderade på att bli amerikansk medborgare. Men så kom Vietnamkriget, och Erik hade ingen lust att åka till Asien och slåss med de gula människorna. Så det blev en återkomst till Stockholm och en kockutbildning på restaurangskolan på Hasselbacken.

Därefter drev han ett hotell, jag tror det var i Värmland. Men att ta hand om människor som sov var inte Eriks melodi. Han gillade vakna människor, och det slutade med att han tog över fiskrestaurangen Gerdas i Östermalmshallen. Den tidens jetset bestod av Eriks bästa kompisar Noppe Lewenhaupt och Aje Philipson.

De blev förstås stammisar på sin bästis krog. Och fick förstås dit sina kompisar. En återkommande gäst var vår nuvarande statschef. Han hade ibland med sig sin hemliga tyska flickvän, maskerad till biträde i fiskdisken med galon.

Exakta detaljer om detta är något dunkla, eftersom detta berättade Erik för mig under påverkan av sin favoritdrink Kungens Special, ett glas champagne och en Gammel Dansk. Nu är vi framme vid tiden då Jan Stenbeck förstod att han var tvungen att återvända från New York till gamla Svedala och ta hand om familjeföretaget Kinnevik.

Jan gick då till sin gamla vän Erik och förklarade att man ville ha en riktigt bra krog i samma hus som sitt blivande kontor på Skeppsbron. Erik, som då drev Sveriges första Guide Michelin-beströdda stjärnkrog på en båt längs Strandvägen, flyttade verksamheten till Gröna huset i Gamla stan. Eriks i Gamla stan blev Sveriges första riktiga lyxkrog. Hjärtat, och kanske ännu mer magen, i Jan Stenbecks föränderliga imperium.

Middagarna och festerna i denna kuvös för de riktigt rika är legendariska, men efter ett tag tror jag att Erik tröttnade. När Gondolen-lokalen i Slussenkomplexet blev tillgänglig gav Erik lyxlådan på Österlånggatan till sin efterträdare Pontus Frithiof. Med stöd av Stenbecks finanser förstås. Ja, sådan var han, Erik.

Generös mot dem han tyckte om, men även mot dem han inte kände. Om en sprutnarkoman från Stadsmissionen kom upp till Gondolen och ville ladda sin mobil var det självklart att han skulle få göra det i baren. Ungefär vid den här tiden, alltså i början av 00-talet, började jag hänga på Gondolen och blev stamgäst. Jag gjorde ett reportage i DN På stan där jag följde Erik från tidig morgon till sen kväll.

Den arbetsdagen avslutades vid midnatt på Eriks Bakficka på Östermalm med några glas Kungens Special innan Erik gick några trappor upp och somnade hos sin älskade hustru Kerstin. Vi hade förstås träffats många gånger tidigare, eftersom Erik hade för vana att gå runt i matsalen och prata med sina gäster. Minst en gång per lunch, två gånger per kväll. Hans standardfråga till sina gäster om maten var: Gick det att använda?

Denna fråga passar in i Eriks devis Under promise, over deliver. Detta gjorde han alltså på sina tre krogar i Stockholm, måndag till fredag, under lång tid. Men han hann också med att bli tv-kock i Stenbecks många kanaler och hos konkurrenten TV4. Såser gjorde Erik till McDonald's.

Förutom pengarna lärde han sig logistik hos Donken. Det sista blev värdefullt när han och Fredrik von Essen öppnade såsfabrik. Den senare köptes med tiden upp av Kalvi. Detta är min skröna om Erik, men det finns förstås många andra.

För Erik hade ett öga för oroliga själar som behövde ett mål mat eller en karriär. Exempelvis Erling Persson, grundare av H&M, eller Fredrik Eriksson, som var kökschef hos Erik och med tiden blev en av Sveriges bästa restauratörer i Långbr





