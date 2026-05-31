Erika Hargitai Jonsson hittade nytt hopp genom familjerörelse efter makes död

Erika Hargitai Jonsson och hennes familj har efter att Columbianen Lennart avled i hjärntumör funnit ett nytt sätt att bearbeta sorgen: genom gemensam rörelse och lek. I Ninjahallen i Uddevalla har träning tillsammans med barnen blivit både en källa till glädje och ett sätt att föräras med maken Lennarts leksamma anda. Familjen har utforskat hinderbanor, studsmattor och annan aktivitet som stärker både kropp och själ, och gett dem nytt hopp för framtiden.

När Lennart dog i hjärntumör förändrades livet för Erika Hargitai Jonsson och barnen i grunden. Två år senare har familjen hittat ett nytt sätt att bearbeta sorgen - genom hopp, hinderbanor och rörelse tillsammans.

För tvåbarnspappan Lennart var lek, fart och aktivitet en nödvändighet oavsett om det var på motorcykel, bungyjump eller i fallskärmshoppning. När 47-åringen förlorade en kort kamp mot en hjärntumör vändes livet upp och ned för hans familj. Två år senare är saknaden fortfarande stor - men nyfunnen rörelseglädje har gett familjen nytt hopp. På en studsmatta är världen fortfarande upp och ned då och då - men på ett helt annat sätt.

Vi träffas i Ninjahallen i Uddevalla där en gammal gasfabrik fått nytt liv som aktivitetscentrum. Erika Hargitai Jonsson tar en paus medan barnen Ville, 14, och Lea, 12, fortsätter göra volter i en av studsmattorna. För familjen har rörelse blivit en nödvändighet - och det var, främst för Erika, inledningsvis en stor omställning. När maken Lennart hastigt gick bort insåg Erika att hon behövde ta nya roller i livet.

De bor i södra Bohuslän där Erika har eget företag i hästbranschen. Hästintresset delar hon med Lea, men Ville växte upp med intresse för en annan sorts hästkrafter - i motocrossen. Så när maken Lennart hastigt gick bort insåg Erika att hon behövde ta nya roller i livet. - Lennart hade ett stort barnasinne.

Vår son Ville hängde också mest med honom och höll bland annat på med motorcyklar som jag då inte kunde något om. Men Ville gillar också att hoppa trampolin så då hittade Erika en trampolinpark utanför Stenungsund. Där stötte de också på killarna i Nordic Ninja, rörelseexperter med breda erfarenheter från bland annat parkour och wakeboard som jobbar för att fler ska röra på sig hela livet. - Gå barfota eller duscha kallt.

Gör det som kroppsligt och mentalt känns lite obekvämt och utmanande för det bygger styrkan, säger Erika Hargitai Jonsson. För Erika hade rörelse blivit naturligt genom intresset för och arbetet med hästar. Det har också lett till idrottsskador som meniskskador och trasiga korsband - men träningen som hon och barnen nu stötte på förändrade allt. När mamma Erika skulle försöka hoppa studsmatta var dock barnen - och deras kompisar - minst sagt skeptiska.

- Ska du, frågade de med tydlig misstro när jag anmälde oss alla tre till Ninja school, minns Erika med ett leende. Träningsformerna och möjligheten att träna tillsammans tilltalade och utmanade henne - liksom viljan att också ta Lennarts roll som lek- och rörelseledare i barnens liv. - Nu har jag gjort saker som jag dittills hade sagt aldrig i livet till. Det är kullerbyttor baklänges i skogen över rötter, träd- och bergsklättring, hinderbanor och isbad.

Skithäftigt! Att hitta leken tillsammans med barnen är guld och mycket bättre än att bli tanter och gubbar alldeles för fort, säger hon. Under barnens uppväxt hade hon försökt att få dem att gå barfota, men utan att få gehör. - Fast när killarna i Ninjaträningen säger det - då går det in precis som allt om skärmfri tid och annat som föräldrar tjatar om, säger hon.

För familjen Hargitai Jonsson blev det också ett sätt att bearbeta sorgen, stärka relationerna och lära sig nya saker tillsammans. - Såklart, det fysiska och psykiska välmåendet hänger ihop. Vi är gjorda för att röra på oss och ju tidigare vi kan visa det för barnen dess bättre. Det finns också så många olika sätt att röra på sig så det finns något för alla - och det behöver inte vara tävling eller prestation.

Barnen har tillräckligt mycket press på sig, säger hon. Nu är den gemensamma träningen därför inte längre något konstigt för barnen. Olika former av rörelse har blivit en naturlig del av vardagen. - Man måste våga utmanar sig.

Vi kan så mycket mer än vad vi tror och det är utanför komfortzonen man utvecklas. Tyvärr tappar många den förmågan och lekfullheten när de blir äldre då många bryr sig mer om vad andra tycker. Vad har du att förlora? Gör det bara, för livet är till för att levas nu.

Alla blir inte 85 eller mer. - Han är säkert både förvånad och nöjd när han ser ned på oss. Det trodde han nog inte om mig, säger Erika Hargitai Jonsson





