Erin Brockovich - The True Story

A gripping true story of Erin Brockovich, a single mother who starts working at a law firm and uncovers a massive health issue affecting a community. With the help of her lawyer, they take on a big corporation and win a landmark case.

Baserad på en sann berättelse, får vi i filmen följa ensamstående mamman Erin Brockovich som börjar arbeta på en advokatfirma. När hon märker att flera personer i trakten drabbats av sjukdomar, börjar hon undersöka det hela.

Mot alla odds och fördomar lyckas hon tillsammans med advokaten Ed Masry knäcka ett stort företag. Roberts vann en Oscar för sin insats i filmen. Utöver det så var filmen även Oscarsnominerad för bästa regi, film, originalmanus och Albert Finney nominerad för bästa manliga biroll. Biografier har en tendens att addera dramatiska inslag och förvränga lite av verkligheten.

Men enligt den verkliga Erin Brockovich så är filmen om hennes liv till 98% sann, skriver hon på sin hemsida. Om du gillar biografier, rättsdraman eller filmer där "the underdog" brottas mot ett starkare motstånd så är det här helt klart en sevärd film. Det finns även flera inslag av humor och starka skådespelarprestationer.





