Erin Moriarty" reveals struggles with autoimmune disease

Erin Moriarty, a known and highly praised actress, talks openly about her long battle against autoimmune disease, Graves syndrome. She suffered frequent symptoms such as irregular heartbeat, weight loss, protruding eyes, and tremors for years before discovering the correct diagnosis.

Erin Moriarty" öppnar upp om sin tuffa kamp mot sjukdom de senaste åren ", en autoimmun sjukdom vid vilken kroppen producerar för mycket sköldkörtelhormon, vilket kan leda till alltifrån ojämna hjärtslag och viktförlust till utstående ögon och skakningar.

Graves syndrom är vanligare hos kvinnor än hos män.

"Om upplevelsen att som känd och hårt bevakad skådis kämpa mot Graves", bland annat berättar hon att hon, innan hon fick diagnosen, trodde att hon var döende: "Till slut skickade mina läkare mig till en neurolog. Vid det laget förberedde jag mig själv för möjligheten att jag var döende. Jag led så mycket att döden kändes som en potentiell lättnad. Döden kändes mindre skrämmande än att leva på det viset på obestämd tid.

""Symptomen kom samtidigt som jag spelade in den sista säsongen av "The Boys" och befann mig mer i allmänhetens ögon än någonsin tidigare. Jag gick igenom det fysiska helvetet av kronisk sjukdom mitt i offentligheten. Att göra det privat är tillräckligt emotionligt skadligt, men att mina fysiska symptom spekulerades om, trivialiserades och avfärdas var fruktansvärt.

""Symptomen av min sjukdom, fortfarande odiagnostiserade, skapade ett avstånd mellan mig och karaktären jag har spenderat åratal med att häng mig själv åt. Mitt minne svek mig. Min kropp kändes obekant. Min känslomässiga närvaro, som jag alltid skyddat och värdesatt oerhört som skådespelare, blev svårare och svårare att komma åt.

" Moriarty skriver vidare att det tog henne och hennes läkare lång tid att identifiera sjukdomen som just Graves syndrom. Idag mår hon bättre, och hon hoppas att hennes berättelse ska kunna hjälpa andra att identifiera den tidigare än vad hon själv gjorde: "Jag hoppas att öppenheten med mina symptom kan hjälpa åtminstone en person att upptäcka sin sjukdom tidigare än vad jag gjorde. Kroppen talar långt innan den skriker.

Lyssna på dig själv innan din kropp tvingas skrika högt nog för att hela världen ska höra den.





