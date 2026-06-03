I en ny serie militära attacker har Iran riktat drönare och robotar mot Kuwait och Bahrain. USA:s militär kommando Centcom hävdar att de flesta av vapnen nedsköts, medan Kuwait rapporterar skador på en flygplats. Samtidigt svarar USA med attacker på iranska mål och Iran gör gällande att handlingarna är svar på amerikansa attacker. Diplomaten Marco Rubio meddelar att Iran är villig att diskutera kärnenergiprogrammet, men att sanktioner kopplade till detta kommer att finnas kvar. Stängningen av Hormuzsundet fortsätter att påverka globala oljepriser.

Under de senaste timmarna har spänningarna i Mellanöstern eskalerat ytterligare genom direkta militära utfall mellan Iran å ena sidan och USA och Bahrain å andra sidan.

Enligt USA:s militärkommando Centcom har iranska styrkor avfyrat drönare och robotar mot både Kuwait och Bahrain. Centcom påstår att två av de iranska drönarna riktade mot Kuwait missade sina mål antingen genom att falla för korta eller haverera i luften, medan tre robotar siktade mot Bahrain nedsköts av amerikanska och bahrainska luftförsvarssystem. Trots dessa påståddeliga avvikande attacker har Kuwaits försvarsmakten rapporterat att en attack mot internationella flygplatsen i Kuwait har orsakat betydande materiella skador och flera skadade personer.

Attacken har också lett till inställda flygningar och omdirigering av flygtrafik, vilket påtagligt påverkar den regionala luftfarten. Samtidigt har Iran förklarat att dessa attacker är ett svar på amerikanska militära Handlingar tidigare under veckan. USA:s militär har erkänt att den beskjutit en tanker på väg mot den iranska ön Kharg, efter att ha varnat och fått ignorera order under en 24-timmarsperiod. Dessutom rapporteras en amerikansk attack mot ett militärt mål på ön Qeshm.

Irans revolutionsgarde svarade då med attattackera ett fartyg med koppling till USA, men den amerikanska militären påstår att båtarna var civila och att deras drönare nedsköts. Ytterligare eskalation har skett i samband med Israels attacker mot södra Libanon, där fem personer, inklusive ett barn, omkom och 48 skadades, bland dem sjukvårdspersonal. Utöver militära utfall har de diplomatiska insatserna intensifierats.

USA:s utrikesminister Marco Rubio har uttalat att Iran nu är beredda att diskutera delar av sitt kärnenergiprogram, vilket tidigare varit ett tabu. Rubio understryker att detta inte är en garanti för ett slutgiltigt avtal och att eventuella sanktionslättnader kommer att kopplas till Irans kärnverksamhet. Hänsynen förblir hög efter att USA och Israel attackerade Iran den 28 februari, vilket ledde till att Hormuzsundet närapå stängdes. Stängningen har fått globala konsekvenser för oljepriser och världsekonomin.

Rubio meddelar också att USA inte erbjudit sanktionslättnader för att öppna sundet, men förhandlingar om kärnprogrammet kan ta månader. Slutligen finns fortfarande osäkerhet kring Irans högste ledare ayatollah Mojtaba Khamenei, som inte har synts offentligt sedan sin far dog. Rubio tror att Khamenei fortsatt lever och börjar ta en mer aktiv roll i landets ledarskap, vilket kan påverka framtida förhandlingar





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