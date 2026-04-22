Eskalerande konflikt: Iran svarar på attacker – SVT rapporterar live

USA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till motattacker och en kraftigt ökad spänning i Mellanöstern. Följ utvecklingen live på SVT.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter rapporter om att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av landets högsta ledare, ayatolla Khamenei.

Den iranska regimen har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera angränsande länder, vilket markerar en allvarlig förhöjning av konflikten. SVT rapporterar live om utvecklingen. Situationen är ytterst instabil och präglas av stor osäkerhet kring potentiella fredssamtal, ursprungligen planerade i Pakistan. Mellanösternkommentatorn Samir Abu Eid och USA-korrespondenten Carl Fridh Kleberg kommer att ge sin analys i sändningen klockan 16.

Utöver de direkta militära konfrontationerna har även sjöfarten i området påverkats. Ett grekiskt ägt lastfartyg, under liberisk flagg, har attackerats nära Hormuzsundet, vilket har lett till att Grekland uppmanar alla grekiskt ägda fartyg att undvika området. Det finns även rapporter om att ytterligare två fartyg har beslagtagits av Irans revolutionsgarde. Tidigare rapporter indikerade en tillfällig vapenvila initierad av Donald Trump, men tidsramen har förlängts flera gånger, med en nuvarande deadline på tre till fem dagar.

Denna vapenvila har dock varit bräcklig, med stängningar och återöppningar av Hormuzsundet beroende på USA:s blockad mot iranska hamnar. Det finns också rapporter om att Iran kräver ett sammanhängande motförslag inom den förlängda tidsramen, annars kommer vapenvilan att upphöra. Irans revolutionsgarde har uttryckt beredskap att möta ytterligare aggression och hotat med motangrepp. Konflikten har även spridit sig till Libanon, där sammanlagt fyra personer har dödats i israeliska attacker.

En fransk soldat har dessutom avlidit efter att ha skadats allvarligt i en attack från Hizbollah. Samtidigt rapporteras om beslagtagna fartyg av Irans revolutionsgarde, som hävdar att de seglade utan tillstånd och manipulerade navigationssystemen. Satellitbilder visar på omfattande oljeutsläpp i Hormuzsundet efter attacker mot fartyg och anläggningar, vilket väcker farhågor om en allvarlig miljökatastrof som kan påverka marint liv och tillgången till rent vatten för miljontals människor.

Ytterligare incidenter har rapporterats, inklusive attacker mot containerfartyg och fraktfartyg nära Oman, där iranska styrkor har utfärdat varningar som ignorerats. En person har dödats i en israelisk drönarattack i Libanon. Situationen är fortsatt mycket spänd och utvecklingen är svår att förutsäga





