Eskalerande konflikt: USA och Israel attackerar Iran – Iran svarar med motattacker

USA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till döden av ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker och luftangrepp. Diplomatiska ansträngningar pågår samtidigt som spänningarna ökar.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei .

Iran har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera grannländer, vilket markerar en allvarlig fördjupning av konflikten. SVT rapporterar live om händelseutvecklingen. Situationen förvärras ytterligare av USA:s beslut att inte förlänga undantag som tidigare tillåtit viss handel med iransk och rysk olja, trots pågående sanktioner. Detta beslut, meddelat av finansminister Scott Bessent, syftar till att öka trycket på båda länderna.

Samtidigt pågår försök till diplomati, med förlängda vapenvilor mellan USA och Iran och planerade samtal i Pakistan, där delegationer från båda länderna förväntas mötas. Hormuzsundet förblir dock stängt på grund av en amerikansk blockad och iranska hot om attacker mot fartyg utan tillstånd. USA har även infört sanktioner mot ett stort oljeraffinaderi i Kina, Hengli Petrochemicals, samt ett fyrtiotal rederier och tankfartyg som är involverade i transport av iransk olja.

Detta agerande, som sker strax före det planerade mötet mellan president Trump och den kinesiske presidenten Xi Jinping, signalerar en skärpning av USA:s politik mot Iran och de som underlättar landets oljehandel. Trots den spända situationen finns det tecken på en viss öppning för förhandlingar, enligt Vita husets talesperson Karoline Leavitt, som betonar att presidenten alltid är redo för diplomati och att den iranska sidan visat en större vilja att samtala.

Vapenvilan mellan Israel och Libanon beskrivs som en ”seger för världen”. En ny amerikansk delegation, bestående av Steve Witkoff och Jared Kushner, är på väg till Pakistan för att träffa Irans utrikesminister Abbas Araghchi, medan vicepresident JD Vance stannar kvar i USA. Tidigare försök till möten har dock misslyckats på grund av oklara omständigheter.

USA:s krigsminister Pete Hegseth har uttryckt en stark kritik mot Europa och Asien, och hävdar att de har dragit nytta av USA:s skydd i årtionden utan att bidra tillräckligt. Han betonar att Europa är mer beroende av Hormuzsundet än USA och uppmanar dem att ta ett större ansvar för säkerheten i regionen. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har bekräftat sin resa till Islamabad för samtal om bilaterala frågor och den regionala utvecklingen, och planerar även att besöka Ryssland och Oman.

Samtidigt har en företrädare för Hizbollah, Ali Fayyad, förklarat att vapenvilan mellan Israel och Libanon är meningslös så länge Israel fortsätter med sina ”fientliga handlingar”. Den komplexa situationen präglas av både militära konfrontationer och diplomatiska ansträngningar, med osäker utgång och potentiellt långtgående konsekvenser för regionen och världen





