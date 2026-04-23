Eskalerande spänningar i Mellanöstern efter attacker mot Iran

USA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till motattacker och en kraftigt ökad spänning i regionen. Förhandlingar om vapenvila mellan Israel och Libanon pågår, samtidigt som Hormuzsundet är stängt.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei.

Iran har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera angränsande nationer. Situationen är ytterst instabil och SVT rapporterar kontinuerligt om utvecklingen. Den israeliska militären rapporterar att projektiler avfyrade från Libanon har skjutits ned, medan Hizbollah bekräftar att de avfyrade raketer mot israeliska mål som svar på påstådda brott mot vapenvilan och attacker i södra Libanon.

Förhandlingar mellan Israel och Libanon om en förlängning av vapenvilan är planerade till torsdagen i Washington, med USA:s utrikesminister Marco Rubio som medlare. Samtidigt är Hormuzsundet stängt efter att Iranska revolutionsgardet beslagtagit två fartyg som de hävdar saknade nödvändiga tillstånd. En vapenvilan mellan USA och Iran har förlängts, men framtida fredsförhandlingar är osäkra då Iran kräver ett upphävande av USA:s blockad innan de är villiga att återuppta samtalen.

Under torsdagen möts Israel och Libanon i Washington för nya samtal om vapenvila. Enligt rapporter från Irans statliga nyhetsbyrå Nour News har luftförsvarssystem aktiverats i Teheran. Israel överväger ytterligare attacker, riktade mot den nya högsta ledaren och energianläggningar, och väntar på godkännande från USA. USA:s president Donald Trump har beordrat flottan att ”skjuta och döda” alla båtar som lägger ut minor i Hormuzsundet och hävdar att USA har ”fullständig kontroll” över sundet.

En incident i Indiska oceanen, där ett fartyg som transporterade olja från Iran beslagtagits, har också rapporterats. Samtidigt har USA:s marinminister John Phelan oväntat avgått, samtidigt som en blockad mot iranska hamnar införts. Enligt The Washington Post beror Phelans avgång på upprepade meningsskiljaktigheter med försvarsminister Pete Hegseth. SVT:s mellanösternreporter Stina Blomgren betonar att det faktum att mötet mellan Israel och Libanon äger rum är ett viktigt steg framåt, trots de fortsatta striderna i södra Libanon.

Iran hävdar att de beslagtagna fartygen seglade utan tillstånd och utgjorde en risk för sjösäkerheten, men Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt hävdar att det inte var amerikanska eller israeliska fartyg inblandade, utan två internationella fartyg. Det finns även tvivel kring äktheten av en video som påstås visa bordningen av fartygen. Situationen är komplex och präglas av motstridiga uppgifter. SVT:s nyhetsrapportering strävar efter saklighet och opartiskhet, och erkänner att det i akuta situationer kan vara svårt att verifiera alla fakta.

Rapporteringen fokuserar på att presentera det som är känt och att tydligt ange vad som fortfarande är osäkert. Den fortsatta utvecklingen i Mellanöstern följs noggrant, med fokus på förhandlingarna mellan Israel och Libanon, situationen i Hormuzsundet och de potentiella konsekvenserna av USA:s och Israels agerande. Den oväntade avgången av USA:s marinminister och införandet av en blockad mot iranska hamnar bidrar ytterligare till den ökade spänningen i regionen





