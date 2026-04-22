Eskalerande spänningar i Mellanöstern: Iran svarar på attacker med motangrepp

USA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till döden av ayatolla Khamenei och en rad motattacker. Situationen är kritisk med hot om ytterligare eskalering och påverkan på globala marknader.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter rapporter om att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av ayatolla Khamenei , Iran s högste ledare.

Den iranska regimen har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera närliggande länder, vilket markerar en allvarlig förhöjning av konflikten. SVT rapporterar live om utvecklingen. Situationen är ytterst komplex och präglas av stora osäkerheter kring potentiella fredssamtal, ursprungligen planerade i Pakistan. Mellanösternkommentatorn Samir Abu Eid och USA-korrespondenten Carl Fridh Kleberg kommer att ge sin analys i SVT klockan 16.

Parallellt med dessa händelser har det rapporterats om förluster på båda sidor. En fransk soldat har avlidit efter att ha blivit allvarligt skadad i en attack från Hizbollah, vilket har lett till uttryck av sorg och hyllningar från president Macron. Tidigare under veckan meddelade Donald Trump en tillfällig förlängning av vapenvilan med Iran, initialt med tre till fem dagar, i ett försök att skapa utrymme för samtal.

Denna vapenvila har dock varit problematisk, då Iran initialt gick med på att öppna Hormuzsundet för sjöfart, men snabbt stängde det igen efter att USA fortsatte sin blockad mot iranska hamnar. Flera fartyg har attackerats i området, inklusive ett grekiskt ägt lastfartyg under liberisk flagg, och rapporter om beslagtagna fartyg från iranska revolutionsgardet (IRGC) har kommit in.

Omfattande oljeutsläpp i Hormuzsundet, dokumenterade genom satellitbilder, varnar för en potentiell miljökatastrof som kan påverka både marint liv och tillgången till rent vatten för miljontals människor. Hot om ytterligare eskalering kvarstår. IRGC har uttryckt beredskap att möta eventuella nya aggressioner och hotat med motangrepp om vapenvilan inte leder till ett sammanhängande motförslag från Iran. Incidenter med iranska fartyg som beskjuter containerfartyg och fraktfartyg har rapporterats, och en israelisk drönarattack i Libanon har resulterat i dödsfall och skador.

Samtidigt påverkas även de globala finansmarknaderna, med varierande resultat på börserna i Asien. USA:s blockad i Hormuzsundet förblir på plats tills ett avtal med Iran uppnås, enligt president Trump. Situationen kräver noggrann bevakning och analys, och SVT fortsätter att leverera saklig och opartisk rapportering om utvecklingen





