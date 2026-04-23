Eskalerande spänningar i Mellanöstern: Iran svarar på attacker – vapenvila förlängd mellan Israel och Libanon

USA och Israel har attackerat Iran, vilket lett till motattacker och ökad oro i regionen. Samtidigt har en vapenvila mellan Israel och Libanon förlängts efter medling av USA.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei.

Iran har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera angränsande nationer. Situationen är ytterst instabil och SVT rapporterar kontinuerligt om utvecklingen. Parallellt med detta har en vapenvila mellan Israel och Libanon förlängts med tre veckor efter medling av USA:s president Donald Trump, som beskriver mötet mellan ländernas representanter som historiskt. Samtalen, som hölls i Ovala rummet i Washington, involverade höga representanter från båda länderna och syftade till att stabilisera situationen i regionen.

Trots vapenvilan fortsätter dock oroligheterna. Hormuzsundet är fortfarande stängt efter att Iranska revolutionsgardet beslagtagit två fartyg, och en vapenvila mellan USA och Iran är förlängd utan tydlig tidsram för nya förhandlingar. Iran kräver att USA:s blockad upphör innan de är villiga att återuppta samtalen. USA:s president Trump har uteslutit en kärnvapeninsats mot Iran, men har samtidigt varnat för potentiellt förödande angrepp mot iransk infrastruktur om ett avtal inte nås.

Israel har uttryckt en vilja att rikta in attacker mot den nya högsta ledaren i Iran och energianläggningar, men väntar på ett godkännande från USA. Trump har dessutom beordrat den amerikanska flottan att ”skjuta och döda” alla båtar som lägger ut minor i Hormuzsundet och att tredubbla insatserna för att rensa sundet. En incident i Indiska oceanen, där ett fartyg som påstås transportera olja från Iran beslagtagits, har ytterligare komplicerat situationen.

USA:s marinminister har oväntat lämnat sin post, samtidigt som en blockad mot iranska hamnar har införts. Samtidigt som de direkta konfrontationerna fortsätter, pågår diplomatiska ansträngningar för att deeskalera konflikten. Representanter från Israel och Libanon möttes i Washington för samtal om en förlängning av vapenvilan, och SVT:s mellanösternreporter Stina Blomgren beskriver mötet som ett viktigt steg framåt. Trots detta fortsätter israeliska attacker mot mål i södra Libanon, och Hizbollah svarar med projektilattacker mot norra Israel.

Luftförsvarssystem har aktiverats i Teheran, vilket tyder på en ökad beredskap. Situationen är komplex och dynamisk, och det är oklart hur konflikten kommer att utvecklas. Den fortsatta blockaden av iranska hamnar och den oväntade avgången av USA:s marinminister bidrar till osäkerheten. SVT fortsätter att bevaka utvecklingen och rapportera om de senaste händelserna i regionen med fokus på saklighet och opartiskhet





