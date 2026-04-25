Eskalerande spänningar i Mellanöstern och andra nyheter

Israel beordrar kraftfulla attacker mot Hizbollah efter nya attacker från Libanon. Dessutom rapporteras om trafikolycka, hundbett, våld i Norge och Sverige samt bortgången av en operasångerska och politiska förändringar.

Spänningarna i Mellanöstern fortsätter att eskalera efter att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrat militären att genomföra kraftfulla attacker mot Hizbollah i Libanon . Beslutet följer på att Hizbollah , den Iran-stödda shiamilisen, avfyrade raketer och drönare mot norra Israel och israeliska soldater i södra Libanon .

Trots en vapenvila som trädde i kraft förra fredagen har anklagelser om brott mot vapenvilan fortsatt att komma från båda sidor, och samtal i Washington ledde bara till en tillfällig förlängning. Libanesiska hälsodepartementet rapporterar att sex personer dödades i israeliska attacker på lördagen, och ytterligare sex dödades under fredagen. Situationen är allvarlig och risken för en bredare konflikt ökar. Utöver situationen i Mellanöstern rapporteras även om en trafikolycka på E6 i Lomma, där tre bilar kolliderade.

Tio personer var inblandade, men initiala rapporter tyder på att ingen är allvarligt skadad. Vägen är avstängd i södergående riktning. I Helsingfors har flera personer blivit bitna av hundar under en husdjursmässa, inklusive barn och vuxna, samt en valp som attackerades av en greyhound. Händelsen har chockat mässcentrets personal som aldrig tidigare upplevt något liknande.

I Norrköping pågår en stor polisinsats i Hageby efter ett bråk som resulterade i en skadad person och en gripande misstänkt för misshandel. I Oslo jagar polisen en man beväpnad med en machete efter rapporter om en knivattack, även om ingen skadad person har hittats. På det kulturella området har Sverige förlorat en av sina stora operasångerskor, Busk Margit Jonsson, som avled vid 96 års ålder.

Hon var en framstående sopran på Kungliga operan under 1950- och 60-talet och representerade en viktig del av den svenska guldåldern inom operan. Samtidigt har ett planerat amerikanskt besök i Pakistan ställts in efter att Irans delegation lämnat landet i förtid. Donald Trump uttrycker misstro mot Irans ledning och hävdar att det råder stor förvirring och interna stridigheter där. Slutligen meddelar Ungerns avgående premiärminister Viktor Orbán att han lämnar parlamentet efter en förkrossande valförlust för hans koalition





