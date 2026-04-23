Eskalerande spänningar mellan Israel och Libanon – Fredssamtal i Washington

Raketattacker, motattacker och diplomatiska ansträngningar präglar situationen mellan Israel och Libanon. Fredssamtal pågår i Washington med USA som medlare, samtidigt som våldet fortsätter och retoriken skärps.

Spänningarna mellan Israel och Libanon fortsätter att eskalera, med rapporter om raketer avfyrade från Libanon mot norra Israel och israeliska motattacker. Israels militär uppger att flera raketer har stoppats i gränsstaden Shtula, medan Hizbollah hävdar att de avfyrat raketer som svar på israeliska attacker mot södra Libanon .

Situationen förvärras av utspel från båda sidor, där Libanons president Joseph Aoun förnekar direktkontakt med Israels premiärminister inför planerade samtal mellan representanter från båda länderna. USA:s president Donald Trump har blandat sig i konflikten, och uttryckt att Iran kan ha byggt upp sina vapenlager under vapenvilan, men att USA kan slå ut dem snabbt.

Trump har även bestritt uppgifter om att han är angelägen om att få ett slut på kriget, och betonat att en överenskommelse endast kommer att ingås om den är fördelaktig för USA och dess allierade. Samtidigt pågår fredssamtal mellan israeliska och libanesiska sändebud i Washington, med USA:s president Donald Trump som värd. Denna andra omgång av samtal syftar till att förhandla om en förlängning av den sköra tio dagars vapenvilan som löper ut på söndag.

Libanon förväntas begära en förlängning på en månad. Parallellt med detta har påven Leo fördömt dödandet av demonstranter i Iran, vilket kritiserats av Trump. Påven har även uttryckt oro över civila dödsfall i kriget och beklagat att fredssamtalen mellan USA och Iran har misslyckats. Eskaleringen inkluderar även israeliska flygräder mot mål i södra Libanon, som resulterat i dödsfall och skador.

Israels försvarsminister Israel Katz har varnat för att Israel är redo att återuppta striderna med Iran, och väntar på ”grönt ljus” från USA. Utöver konflikten mellan Israel och Libanon rapporteras även om våld på Västbanken, där en 15-årig palestinsk pojke dödades av israelisk militär i Nablus. Palestinska myndigheten anklagar Israel för krigsbrott efter att fem personer dödats i israeliska attacker i Libanon, inklusive en journalist.

Trump har dessutom gett order om att ”skjuta och döda alla fartyg” som lägger ut minor i Hormuzsundet, och hävdar att USA har ”full kontroll” över sundet. Trots anklagelserna om krigsbrott från Libanon, hävdar Israel att det inte finns några ”allvarliga meningsskiljaktigheter” inför torsdagens samtal i Washington. Libanon förväntas begära en månads förlängd vapenvila, och uppmanar Israel att samarbeta mot Iranstödda Hizbollah. Den rådande vapenvilan löper ut på söndag, och situationen förblir mycket spänd





