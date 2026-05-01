Eskalerande spänningar: USA och Israel attackerar Iran – Iran svarar med motattacker

USA och Israel har genomfört attacker mot Iran, vilket lett till döden av ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker och hot om att blockera Hormuzsundet. Situationen är kritisk och SVT liverapporterar.

Spänningarna i Mellanöstern har eskalerat dramatiskt efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran , vilket resulterat i döden av landets högste ledare, ayatolla Khamenei.

Iran har svarat med motattacker riktade mot Israel och luftangrepp mot flera grannländer, vilket markerar en allvarlig fördjupning av den redan komplexa konflikten. SVT rapporterar live om utvecklingen. Enligt uppgifter överväger USA:s president Donald Trump ytterligare militära åtgärder, inklusive en "kort och kraftfull" attackvåg mot iransk infrastruktur, samt operationer för att kontrollera Hormuzsundet och Irans anrikningsprogram. Trump hävdar att USA redan "vunnit" kriget mot Iran, men vill uppnå en ännu större seger.

Samtidigt har en vapenvila mellan USA och Iran förlängts, men dess varaktighet är osäker och framtida samtal mellan parterna är oklara. Iran fortsätter att blockera Hormuzsundet och hotar att attackera passerande fartyg, medan USA har infört en blockad mot iranska hamnar. I Libanon har en soldat dödats i en räd, och flera civila i samma familj har också mist livet.

Libanons president Joseph Aoun har fördömt vad han beskriver som israeliska brott mot vapenvilan, och betonat den ökande dödligheten och förstörelsen. Ayatollah Mojtaba Khamenei, son till den avlidne högste ledaren, har inte visat sig offentligt sedan USA:s attacker.

Iran har svarat på uppgifterna om potentiella nya attacker från USA med ett skarpt uttalande från Mojtaba Khamenei, där han varnar för att "amerikanernas enda plats i Persiska viken är på havets botten" och försäkrar att Iran kommer att skydda sin kärnkraft- och robotkapacitet. USA:s militärkommando Centcom har utarbetat planer för "snabba och kraftfulla" attacker mot iransk infrastruktur i syfte att bryta dödläget i förhandlingarna.

USA söker även internationellt stöd för att säkerställa sjötrafiken genom Hormuzsundet, men stödet är ojämnt och Trump har växlat mellan att kritisera allierade för bristande hjälp och att hävda att USA klarar sig utan stöd. USA överväger en "kort och kraftfull" attackvåg mot Iran, främst riktad mot infrastruktur, för att pressa Iran till ett fredsavtal. Samtidigt har Trump uttryckt intresse för att minska USA:s militära närvaro i Tyskland, vilket har kritiserats av Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.

Trump har även haft ett långt telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin, där Putin presenterade idéer för att lösa konflikten kring Irans kärnkraftsprogram. Källor indikerar att USA:s blockad av iranska hamnar kan fortsätta i flera månader, och att man diskuterar åtgärder för att minimera effekterna på amerikanska konsumenter. Trump har dock signalerat att blockaden kommer att hävas först när ett kärnenergiavtal med Iran har nåtts.

Situationen är ytterst instabil och risken för ytterligare eskalering är hög, vilket kräver försiktighet och diplomatiska ansträngningar för att undvika ett fullskaligt krig i regionen





