Eskalering Mellanöstern: Attack mot Irans ledare och påföljande konflikt

Ett sammanställt、översiktligt nyhetsinslag om de senaste händelserna i Mellanöstern efter attacken som dödade Irans högste ledare ayatollah Khamenei den 28 februari 2026 och de följande motattacks- och förhandlingsprocessen.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en gemensam attack mot Iran som resulterade i dödandet av landets högste ledare, ayatollah Khamenei. Detta skapade en akut kris i regionen och utlöste en rad händelser med globala konsekvenser.

Iran svarade genast med motangrepp, inklusive riktade attacker mot Israel. Situationen har utvecklat sig till en komplex konflikt där flera aktörer är involverade och freds förhandlingar nu står på agendan, särskilt med fokus på blockaden av Hormuzsundet som en avgörande fråga. Världsamhället håller andan och väntar på besked om ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran, medan flera delar av Mellanöstern fortsätter att konfronteras med sistans attackdagar.

I samband med eskalationen har Irak tillfälligt stängt sitt luftrum och stoppat all flygtrafik av säkerhetsskäl. Detta beslut följde efter rapporter om att iranska robotar had avfyrats, enligt källor inom den civila luftfarten som citerats av Reuters. Även Syrien har vidtagit liknande åtgärder för att säkra sitt luftrum. Denna swingsituation har lett till omfattande förvirring och oro för civilflyg i hela regionen.

För att försöka bryta eskalationen har Pakistans inrikesminister Mohsin Naqvi besökt Teheran för att agera som mellanhand i förhandlingarna mellan Iran och USA. Naqvi överlämnade ett meddelande till Irans högste ledare Mojtaba Khamenei från Pakistans arméchef Asim Munir. Dessutom höll Naqvi samtal med Irans utrikesminister Abbas Araghchi, enligt statskontrollerade iranska medier. Pakistans insats visar på ett ökat internationellt engagemang för att hitta en diplomatisk lösning.

Samtidigt fortsätter Israel sin militära kamp mot Hizbollah i Libanon, trots en senare uppgift om att en vapenvila har träffats mellan länderna. Israel har riktat attacker mot vad de kallar kommandocentraler för terrorister i förorter som Dahiyeh som svar på tidigare attacker från Hizbollah. Israels försvarsminister Israel Katz och premiärminister Benjamin Netanyahu har förklarat att operationerna är försvarande. Trots påstådd vapenvilja fortsätter alltså striderna.

Irans revolutionsgarde (IRGC) har varnat för ytterligare attacker om Israel fortsätter sina angrepp i Libanon eller svarar på Irans senaste anfall. De har redan riktat en anfall mot Israels Ramat David-flygbas med ballistiska robotar. I ett uttalande anger de att vapenvilan var under förutsättning av eldupphör på alla fronter, men att USA och Israel inte har levt upp till sina åtaganden.

De har också påpekat att om de Israel eskalera sitt bombardemang i Dahieh-området i Beirut, kommer de att attackera mål i de ockuperade territorierna. Den israeliska militären (IDF) har hittat ett omfattande tunnel nätverk under det medeltida korsfararborgarna Beaufort (Qal'at al-Shaqif) i Libanon, som nyligen erövrades. Enligt IDF har tunnlarna använts av Hizbollah och planerats och finansierats av Iran. Tunnelsystemet beskrivs som en terrorhubb med kapacitet att rymma hundratals terrorister samtidigt och inkluderar bostäder, infrastruktur och omfattande försvarssystem.

Flera enheter från IDF och den militära underrättelsetjänsten arbetar med att säkra området. På den diplomatiska fronten har Irans biträdande utrikesminister Kazem Gharibabadi uttryckt stark kritik mot ryktet att USA planerar att använda Irans frysta tillgångar för att kompensera regionala allierade för krigsskador. Han förklarar att regionala regeringar inte har rätt att kräva skadestånd från Iran. Han påpekade att iranska tillgångar inte är krigsbyte för Washington eller en betalningsfond för dess allierade.

Detta kommer som svar pårapporter från Reuters om att USA överväger att göra iranska tillgångar tillgängliga för Gulfallierade för återuppbyggnad. USA:s president Donald Trump har enligt Axios kontaktat Israels premiärminister och bett honom att inte svara på Irans attack. Detta visar på ett försök från Washingtons sida att hämma den israeliska responsen och undvika ytterligare eskalation.

Vidare har flera källor bekräftat att robotar har avfyrats från Iran mot Israel och att israeliska militären befinner sig i hög beredskap för möjliga nya attacker under de kommande timmarna efter dagens dödliga attack mot södra Beirut. Sammanfattningsvis har attacken den 28 februari 2026 mot Irans högste ledare skapat en dominoeffekt som lett till motattacker, militära operationer i Libanon, luftrumsstängningar, intensiva förhandlingar och ett hotat fredsavtal. Hormuzsundets blockad är en centralt fråga som påverkar globala oljeleveranser och regionens säkerhet.

Internationella aktörer som Pakistan försöker agera förmedlare medan USA och Israel försöker hantera konsekvenserna och Iran varnar för fortsatt konfrontation. Situationen är fortfarande mycket spänd och obalanserad, med ett akut behov av diplomatisk lösning för att undvika ett fullskaligt krig i Mellanöstern





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