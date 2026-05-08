Essity-finanschef köper aktier för 2 miljoner – marknadsöversikt och utdelningsväntan

Fredrik Rystedt, finanschef och vice vd för Essity, köper aktier för 2 miljoner kronor. Samtidigt väntas utdelningar från EQT, Sagax, Thule och Latour. Marknaden följs av strategiska affärer och kompetensförluster efter Northvolts kollaps.

Fredrik Rystedt , finanschef och vice vd för hygien- och hälsobolaget Essity , köpte den 8 maj 8 200 B-aktier i bolaget. Affären genomfördes till en kurs på 249,38 kronor per aktie, vilket motsvarar en total investering på 2,0 miljoner kronor.

Transaktionen registrerades på Nasdaq Stockholm och finns dokumenterad i Finansinspektionens insynsregister. Rystedts aktieköp sker i en tid då Essity står inför betydande marknadsutmaningar och strategiska beslut, vilket kan spegla hans förtroende för bolagets framtida potential.

Kommande vecka väntas flera viktiga ekonomiska rapporter och utdelningsbeslut från svenska bolag. Bland annat kommer AcadeMedia, Starbreeze och Kabe att rapportera sina resultat, medan EQT, Sagax, Thule och Latour förväntas dela ut utdelningar.

Dessa händelser kan ha betydande inverkan på marknaden och investerares beslutsfattande. Samtidigt har Tidan Capital minskat sin blankningsposition i Intrum till under 0,50 procent, vilket innebär att de inte längre är en publik blankare i bolaget. Denna förändring kan indikera en förändrad marknadsstämning eller strategi. Northvolts kollaps har resulterat i en betydande kompetensförlust för Sverige.

Enligt nya siffror är civilingenjörer det vanligaste yrket bland de tidigare anställda som lämnat landet. Denna utveckling kan ha långsiktiga konsekvenser för Sveriges teknologiska och industriella kapacitet. Dessutom har Divio Technologies släppt en teaser och en investerarpresentation för sin företrädesemission på 5,3 miljoner kronor. Emissionsguiden har hissat en positiv signal, vilket kan indikera intresse från investerare





