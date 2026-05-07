Ett systemfel som kostade livet

Berättelsen om Amina, som trots år av larm och hot mördades av sin make i Västerås.

Det var en mörk och regnig kväll i november 2025 när tystnaden i bostadsområdet Södra Gryta i Västerås bröts av desperata skrik. Förbipasserande hörde hur någon ropade på hjälp, och snart fylldes gatorna av blåljus när polis och ambulans rusade till en parkeringsplats.

Där låg två personer, en kvinna och en man, blödande på den våta asfalten. Det visade sig vara 54-åriga Amina och hennes vuxna son som båda blivit utsatta för ett brutalt knivangrepp. Medan sonen lyckades överleva sina skador, var Aminas tillstånd så kritiskt att hon avled på platsen. Misstankarna föll omedelbart på hennes make, den 63-åriga Rami, som polisen redan kände till genom tidigare våldshändelser.

Endast månader tidigare hade han dömts för misshandel av sin fru, men det visade sig att domen inte var tillräcklig för att stoppa den eskalerande våldsspiralen. Aminas liv hade varit präglat av underkastelse och rädsla i decennier. Redan som trettonåring hade hon blivit bortgift med Rami, som då var tjugoen år gammal. Från det ögonblicket inleddes ett liv av kontroll och fysiska övergrepp.

Under årens lopp hade Amina upprepade gånger sökt hjälp och anmält maken för misshandel. Hon hade berättat om hur han använt ett skohorn för att slå henne och om sparkar som lämnat djupa spår. Hoten hade varit konstanta och brutala; han hade lovat att aldrig lämna henne i fred förrän han hade dödat henne. Trots att hon försökte separera och flytta från det gemensamma hemmet, lyckades Rami alltid hitta vägar tillbaka för att utöva sin makt.

Han använde inte bara våld mot henne, utan hotade även att skada deras barn om hon inte återvände, vilket gjorde att hon i flera omgångar lämnade skyddade boenden för att skydda sina barn. Det som gör tragedin särskilt smärtsam är att varningssignalerna hade varit så tydliga och många. Samhällets skyddsnät hade i princip alla delar varit involverade. Redan 2011 hade en lärare larmat efter att ha sett Rami slå sin dotter i en skolkorridor.

År 2013 fanns det dokumentation om hur han misshandlat både Amina och barnen, bland annat genom att sparka henne i ryggen bara dagar efter att hon genomgått ett kejsarsnitt. Socialtjänsten, polisen och skolan hade alla kännedom om den våldsamma dynamiken i hemmet. Advokaten Caroline Fagerberg, som företrädde Amina, beskriver händelseförloppet som ett totalt misslyckande från samhällets sida.

Att en kvinna och hennes barn kan leva under så omfattande terror under så många år utan att det effektiva skyddet sätts in är en anklagelse som väger tungt i efterspelet. Mot slutet av sitt liv hade Amina hittat en ny gnista av hopp. Hon hade börjat studera och sett en framtid där hon äntligen kunde vara fri från makens kontroll. Med ett starkt stöd från sina barn hade hon tagit det avgörande steget att ansöka om skilsmässa.

I september 2025 hade hon även lyckats få ett kontaktförbud mot Rami. Men för en man som baserat hela sin existens på makt och kontroll blev tanken på hennes självständighet oacceptabel. Åklagare Ann-Sofie Trossing menar att det fanns ett tydligt hedersmotiv bakom mordet. Att Amina ville bryta sig loss och bygga ett eget liv blev den utlösande faktorn för den slutgiltiga attacken.

Det var i det ögonblicket hon var som närmast friheten som våldet nådde sin absoluta kulmen. Nu väntar rättegången där Rami står åtalad för mord, försök till mord, grovt olaga hot och överträdelse av kontaktförbud. Trots den omfattande bevisningen och historiken av våld förnekar han alla anklagelser. Fallet lyfter återigen fram den svåra problematiken kring hedersvåld och de brister som finns i hur myndigheter hanterar riskbedömningar i sådana kontexter.

Det räcker inte med korta fängelsestraff eller tillfälliga skyddade boenden när förövaren har en djup rotad tro på sin rätt att kontrollera sin familj. Aminas död blir en påminnelse om att tystnaden och systemfelen i slutändan kan få katastrofala följder för de mest utsatta i vårt samhälle





