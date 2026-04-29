EU:s import av fossila bränslen har ökat kraftigt sedan Irankriget bröt ut. Samtidigt lyfts Sveriges energimix fram som ett exempel på hur man kan mildra effekterna av stigande priser. Dessutom rapporteras om Armand Duplantis flytt, Fifa:s höjda ersättningar till VM-deltagare, polisens operation mot beställningsbrott, Swedbanks nedskärningar och brandrisker inför valborg.

EU:s import av fossila bränslen har ökat med 27 miljarder euro sedan Irankriget bröt ut för två månader sedan. Denna ekonomiska påverkan är dock ojämnt fördelad mellan EU:s medlemsländer, vilket EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framhöll i ett tal till EU-parlamentet i Strasbourg.

Von der Leyen lyfte fram Sveriges energimix som ett lysande exempel på hur man kan mildra effekterna av stigande energipriser. Hon förklarade att en ökning av gaspriset med 1 euro per MWh endast resulterar i en ökning av elräkningen med 0,04 euro per MWh i Sverige, tack vare landets stora andel förnybar energi och kärnkraft. Detta illustrerar hur Sverige skyddar sig mot framtida energichocker och banar väg för ett mer oberoende Europa. Utöver energikrisen rapporteras om flera andra händelser.

Stavhoppsstjärnan Armand Duplantis har flyttat till Monaco och sålt sin lägenhet i Stockholm. Hans agent, Daniel Wessfeldt, förklarar att flytten syftar till att ”Mondo” ska kunna spendera mer tid i Europa och att Monaco erbjuder de bästa förutsättningarna för hans träning och tävlingar. Wessfeldt betonar att flytten inte är motiverad av skatteskäl, utan att Duplantis kommer att fortsätta betala skatt till USA och inte vill avsäga sig sitt amerikanska medborgarskap.

Fifa har också beslutat att öka ersättningen till de landslag som deltar i sommarens fotbolls-VM, från 727 till 871 miljoner dollar, för att kompensera för höga omkostnader och minska risken för ekonomiska förluster för deltagande nationer. Varje kvalificerat lag får nu 2,5 miljoner dollar i kringkostnader och 10 miljoner dollar i ersättning för kvalificeringen. Polisen har gripit nästan 300 personer i en internationell operation mot beställningsbrott på nätet, kallad Grimm.

Operationen, som fokuserar på brott som beställs via sociala medier, har lett till ett fördjupat samarbete med techbolag som Google, Meta, TikTok och Snapchat. Trots detta varnar polisen för att rekryteringen av unga personer till brottslighet via ”violence-as-a-service” fortsätter, och uppmanar techbolagen att öka självövervakningen och självsaneringen på sina plattformar för att skydda barn och unga. Swedbank planerar att minska sin personalstyrka med 550 anställda till utgången av 2027 och avser att sälja sin fakturatjänst Payex.

Samtidigt har ingen ny privat tandvårdsklinik öppnat i Sverige sedan nya lagar trädde i kraft vid årsskiftet. Börserna i Asien visar generellt en positiv utveckling, och SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogs- och gräsbrand i stora delar av landet inför valborgsfirandet





