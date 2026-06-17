EU i diplomatisk kontakt med Kreml - G7 lovar nytt stöd till Ukraina

EU har haft kort diplomatisk kontakt med Kreml samtidigt som G7-länderna enas om ökat stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland. Ryska anfall fortsätter och Ukraina rapporterar om framgångsrik attack mot rysk oljetanker.

EU:s kontor för unionens rådsordförande António Costa har haft kortvarig diplomatisk kontakt med Kreml, enligt en anonym EU-tjänsteman. Kontakten syftar till att öppna kommunikationskanaler, men inget av substans har diskuterats.

Samtidigt pågår G7-mötet i franska Évian-les-Bains, där ledarna bland annat diskuterat Ukraina. USA:s president Donald Trump uppgav att han talat med både Ukrainas president Zelenskyj och Rysslands Putin per telefon, och att båda vill ha en lösning men inte vet hur. Frankrikes president Macron sade däremot att Rysslands ledning inte är intresserad av fred. G7-länderna har i ett gemensamt uttalande lovat förnyat stöd till Ukraina, inklusive licenser för ukrainska företag att tillverka långdistansrobotar och luftvärnssystem.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz konstaterade att alla producerar för lite och att licensgivning kan kompensera. G7-ledarna enades också om att införa nya sanktioner mot Rysslands olje- och gassektor, då USA och Iran nått en överenskommelse som återöppnar Hormuzsundet. Samtidigt fortsätter de ryska anfallen mot Ukraina. Det senaste dygnet dödades tio personer och 64 skadades i olika regioner.

I Sumyregionen attackerades en ridskola med drönare under natten, varvid flera hästar dödades men inga personer skadades. Sju personer skadades i artilleri-, drönar- och bombattacker mot civil infrastruktur. Ukrainas luftförsvar uppger att omkring 120 långdistansdrönare avfyrades, varav 20 träffade 11 mål. Ukrainska styrkor har enligt generalstaben genomfört en framgångsrik attack mot en oljetanker som tillhör den ryska skuggflottan.

Skadorna utvärderas för närvarande. Fyra personer dödades i ryska anfall mot Slovjansk och Zaporizjzja under natten. I Zaporizjzja sattes ett köpcentrum och bostadsbyggnader i brand efter upprepade anfall, och en person dödades när hans bil träffades. På den ryskockuperade Krimhalvön har myndigheterna infört ett nattligt förbud mot motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar mellan klockan 20 och 06, med motiveringen att ljudet påminner om ukrainska drönare och stör försvarssystemen.

Åtgärden är temporär och gäller från onsdagen. De ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar har lett till bränslebrist och ransonering i Ryssland. Den 12 juni stoppades produktionen i ett större oljeraffinaderi i Nizjnekamsk efter en drönarattack. Representanter för Tatneft bekräftar att bolaget infört en maxgräns på 30 liter bensin och 60 liter diesel per kund.

Rysslands energidepartement har tidigare erkänt tillfälliga svårigheter med bränsleleveranser i södra regionerna på grund av ökade luftangrepp. I Engelska kanalen har sjömän ombord på en rysk fregatt avfyrat varningsskott mot en yacht, enligt Reuters





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