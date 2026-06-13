EU inleder förhandlingskluster med Ukraina och Moldavien - kriget fortsätter med hög intensitet

Samtliga EU-stater har enats om att inleda det första förhandlingsklustret för Ukraina och Moldaviens anslutning till unionen. Samtidigt rapporterar FN om rekordhöga civila dödstal i Ukraina och Ukraina söker ytterligare militärt stöd.

Samtliga EU-stater har kommit överens om att inleda det första så kallade förhandlingsklustret för att Ukraina och Moldavien ska kunna ansluta till unionen. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande António Costa kallar beslutet ett stort kliv framåt.

Beskedet kommer kort efter att Ungern återkallade sitt veto mot ett ukrainskt medlemskap förra veckan. Det första av sex förhandlingskluster inleds i Luxemburg den 15 juni. Processen förväntas bli lång och kräver omfattande reformer i båda kandidatländerna, särskilt inom rättsstatens principer och bekämpning av korruption. Samtidigt fortsätter kriget i Ukraina med oförminskad styrka.

Under maj 2026 dödades och skadades fler civila än under någon enskild månad sedan april 2022, enligt FN:s kontor för mänskliga rättigheter OHCHR. Minst 274 civila dödades och ytterligare 1 763 skadades, totalt 2 037 offer. I juli 2025 dödades 312 civila och 1 482 skadades, vilket var den högsta siffran sedan april 2022. Totalt har över 16 000 civila dödats och närmare 50 000 skadats sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022.

De ukrainska attacker mot rysk energiinfrastruktur har intensifierats. Ukrainska drönare har slagit till mot oljeraffinaderiet i Afipsky i Krasnodar-regionen, vilket orsakat en stor brand. Ukraina bekräftar attacken och uppger att även anläggningar med koppling till drönarproduktion har angripits. Robert Brovdi, högste befäl för Ukrainas obemannade system, bekräftar i en intervju med Reuters att målet är att isolera Krimhalvön från övriga ryskkontrollerade områden genom att slå ut broar.

Vi kommer att skapa förhållanden som gör det extremt svårt för militär personal och försvarsindustriarbetare att stanna kvar på Krim, säger han. Internationella reaktioner och stödåtgärder fortsätter att forma konflikten. Storbritannien meddelade den 13 juni att ett förbud mot diesel och flygbränsle tillverkat i Ryssland kommer att införas senast 2027, enligt Reuters. Förra månaden sköts det tidigare aviserade importförbudet upp med motiveringen att leveransproblem uppstått på grund av kriget i Iran.

Under tiden tillåter Storbritannien import av diesel och flygbränsle som raffinerats från rysk råolja i tredje land. Rysslands president Vladimir Putin medger i ett uttalande till ryska nyhetsbyrån Tass att ukrainska attacker mot ryska mål skadar den ryska ekonomin, men hävdar att ekonomin återhämtar sig snabbt. De senaste ukrainska attackerna mot oljeraffinaderier och annan infrastruktur har orsakat bränslebrist och långa bilköer vid bensinstationer på Krim.

Ukraina förbereder sig för att söka ytterligare 20 miljarder dollar i nästa veckas Ramsteinmöte inom ramen för koalitionen UDCG, enligt en högt uppsatt ukrainsk tjänsteman. Deltagarländerna, huvudsakligen från EU och Nato, ombes bidra med 2 till 6 miljarder dollar vardera som bidrag eller lån. Alla ser att Ryssland står i lågor och vi vill att det ska brinna ännu mer, men vi behöver finansiering för att kunna göra det, säger tjänstemannen till Politico.

Ukrainas försvarsdepartement har en egen budget på knappt 100 miljarder euro, och allierade har utlovat 38 miljarder dollar hittills i år. Det nya önskemålet skulle innebära en ökning med nästan 50 procent. USA:s överbefälhavare för Nato, general Alexus G Grynkewich, säger att han följer underrättelserna noga och gör bedömningen att Ryssland inte är ute efter en konflikt med Nato.

I sitt framträdande på Ila Berlin Air Show hävdar han att Ryssland förstår begreppet försvarsallians och att Nato har ett antal asymmetriska fördelar. Uttalandet kommer mot bakgrund av att USA aviserat minskningar av den militära kapaciteten som man bidrar med till Natos Force Model, det vill säga till försvarsalliansens gemensamma reserver. Samtidigt har Rysslands förstärkningar längs Natos östflank uppmärksammats de senaste dagarna. Minst en person dödades i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natten mot fredagen.

En 44-årig kvinna dödades och en 33-årig kvinna skadades allvarligt, enligt chefen för den regionala militärförvaltningen, Oleh Grigorov. Kriget visar inga tecken på avmattning, med båda sidor som fortsätter att utkämpa en intensiv kamp om territorium och infrastruktur. EU:s beslut att inleda förhandlingskluster med Ukraina och Moldavien markerar ett viktigt politiskt steg, men den humanitära situationen och behovet av fortsatt militärt stöd understryker konfliktens allvar





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