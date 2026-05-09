EU-kommissionen bekräftar: Bränslepriserna påverkar flygställda, resenärer har rätt till ersättning

EU-kommissionen har uppdaterat riktlinjerna för flygbranschen med anledning av bränslekrisen och konflikten i Mellanöstern. De nya riktlinjerna bekräftar att flygbolag inte kan skylla bränslepriserna på 'force majeure' eller extraordinära omständigheter, och att resenärer som drabbas av inställda flyg har rätt till ersättning.

EU-kommissionen sätter ner foten: Det är ingen ' force majeure ' att bränslepriser na ökar. Flygresenärer ska ersättas vid inställda flyg, biljettpriser får inte höjas i efterhand och och passagerare ska inte ställas inför 'oväntade kostnader' på grund av ökade bränslepriser .

Det slår EU-kommissionen fast i nya riktlinjer för flygbranschen – som uppdaterats i och med konflikten i Mellanöstern och de ökade bränslepriserna som följd. inför sommaren på grund av bränslekrisen. Det är däremot inget som kan skyllas på 'extraordinär omständigheter' eller så kallad 'force majeure', enligt EU-kommissionen.

– Priset på flygbränsle är orsaken till att flyg ställs in, och om de ställer in flyg utan extraordinära omständigheter – priser på flygbränsle är inte extraordinära omständigheter – måste de ersätta resenärerna, säger EU:s transportkommissionär Apostolos Tziktzikostas till EU-kommissionen slår fast att passagerare som drabbas av inställda flygningar har rätt till ersättning. Flygbolag har inte heller rätt att höja priset i retroaktivt, något det En som efterfrågat tydlighet inför sommarens flygresor är socialdemokraten Johan Danielsson, som är gruppledare i transportutskottet i Europaparlamentet.

– Höga bränslepriser är ett verkligt problem för flygsektorn, men det är inte en ursäkt för att runda konsumenternas rättigheter. Flygbolag ska inte kunna komma i efterhand och skicka notan vidare till resenärerna. – Vi har krävt kommissionen på besked. Det är mycket välkomnande att de kommer med sitt förtydligande, säger Danielsson.

EU-kommissionen betonar att prissättningen måste vara transparent. Inga ytterligare avgifter får läggas på retroaktivt, om inte det är avtalat. Om bränslebrist skulle uppstå lokalt kan det räknas som extraordinär omständigheter. Men endast höga bränslepriser räknas inte som 'force majeure'.

