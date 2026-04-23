EU-lån till Ukraina godkänt – Drönarattacker och barnåterföring

EU har preliminärt godkänt ett lån på 90 miljarder euro till Ukraina efter att Ungern hävt sitt veto. Samtidigt fortsätter striderna i Ukraina, med drönarattacker och rapporter om skadade civila. Ukraina arbetar även med att återföra barn som kidnappats till Ryssland.

Ryssland s fullskaliga invasion av Ukraina fortsätter sedan den 24 februari 2022, då ryska styrkor anföll Ukraina från flera fronter. Den senaste utvecklingen inkluderar en drönarattack mot Dnipro som resulterade i sju skadade, varav två barn, som nu vårdas på sjukhus.

Skadorna beskrivs som måttliga. Samtidigt har EU preliminärt godkänt ett lån på 90 miljarder euro till Ukraina efter att Ungerns premiärminister Viktor Orbán dragit tillbaka sitt veto. Detta beslut har efterlängtat och ses som en viktig signal till Ryssland att avsluta kriget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj betonar att både stöd till Ukraina och tryck på Ryssland är nödvändigt för att uppnå fred.

Utöver det ekonomiska stödet har Ukraina gjort framsteg i att återförena barn som kidnappats och förts till Ryssland. Hittills i år har 150 barn återvänt till sitt hemland, och sedan 2023 har totalt 2 100 barn återbördats. Trots detta uppskattas att minst 20 000 barn har förts bort från ockuperade områden sedan invasionen 2022, och det verkliga antalet kan vara betydligt högre, mellan 150 000 och 300 000.

Godkännandet av EU-lånet var komplicerat av Ungerns krav om att oljeleveranser genom Druzjba-ledningen skulle återupptas efter en rysk attack i januari. Ledningen har nu reparerats, vilket möjliggjorde för Ungern att häva sitt veto. Denna situation illustrerar de politiska utmaningar som EU står inför när det gäller att enas om stöd till Ukraina. Ukraina har även uttryckt en vilja att möta Rysslands president Vladimir Putin i Turkiet, eller i andra länder exklusive Ryssland och Belarus, för att diskutera en potentiell fredslösning.

Samtidigt rapporteras om ytterligare attacker i Zaporizjzja, där sju personer skadades, och en kollapsad ingång till ett lägenhetshus i den ryska staden Syrzan efter en ukrainsk drönarattack. EU:s utrikeschef Kaja Kallas förväntar sig ett slutgiltigt beslut om det 90 miljarder euro stora lånet inom de närmaste 24 timmarna, efter att Ungern fått en ny regering. Hon understryker vikten av att fortsätta stödja Ukraina tills Putin inser att kriget inte leder någonstans.

Situationen i Ukraina förblir allvarlig och komplex, med fortsatta strider, humanitära utmaningar och politiska spänningar





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Ryssland EU Lån Orbán Zelenskyj Drönarattack Barn Kidnappning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Kriget i Ukraina – Dödlig rysk attack mot UkrainaMinst tre personer har dödats och sju personer skadats i en rysk drönarattack mot Nikopol i sydöstra Ukraina, enligt den lokala guvernören…

Read more »

Intensifierade ryska attacker mot Ukraina och genombrott i EU:s stödlånRyssland har genomfört omfattande robot- och drönarattacker mot flera ukrainska regioner samtidigt som EU närmar sig ett beslut om ett stort stödlån efter politiska förändringar i Ungern.

Read more »

Ungern släpper blockeringen av EU-lån till UkrainaUngern har slutat motsätta sig EU:s lån på 90 miljarder euro till Ukraina efter att Ukraina återupptagit oljetransporterna genom Druzjbaledningen. Återupptagandet av oljeflödet var en förutsättning för att lånet skulle kunna godkännas.

Read more »

Ungern släpper igenom biljonlån till UkrainaAvgörande för Ukrainas mångmiljardlån från EU.

Read more »

Ungern släpper igenom jättelån till UkrainaUngern slutar att motsätta sig EU:s lån på 90 miljarder euro till Ukraina, uppger Sveriges EU-representation.

Read more »

Ungern släpper fram massivt EU-lån till UkrainaUngerns avgående regering häver blockeringen av EU:s nödlån till Ukraina. Samtidigt går Ungern och Slovakien med på nya sanktioner mot Ryssland.

Read more »