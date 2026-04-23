EU-lån till Ukraina klart – Nya sanktioner mot Ryssland

EU har godkänt ett stort lånepaket till Ukraina och infört ytterligare sanktioner mot Ryssland. Ukrainas president Zelenskyj välkomnar beslutet och betonar dess betydelse för landets försvar och framtid.

EU har godkänt ett omfattande lån epaket på 90 miljarder euro till Ukraina , vilket ska hjälpa landet att klara av de ekonomiska utmaningarna under 2026 och 2027.

Beslutet togs under ett toppmöte på Cypern, där Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var en framträdande gäst. Samtidigt inför EU ett 20:e sanktionspaket mot Ryssland, med syftet att ytterligare försvåra den ryska krigsekonomin. Zelenskyj uttryckte sin tacksamhet och betonade att medlen kommer att användas till vapenproduktion, inköp av vapen från partners, samt förberedelser inför vintern. Utöver det ekonomiska stödet och sanktionerna har situationen i Ukraina fortsatt att utvecklas.

Ukraina har återtagit vissa bosättningar i Sumy-regionen, vilket indikerar en förändring i läget vid fronten. Samtidigt har Ryssland intensifierat sin aktivitet i Arktis, vilket har lett till ökade spänningar med Nato. President Putin betonade vikten av Nordostpassagen som en viktig transportrutt, särskilt med tanke på den instabila situationen i Mellanöstern. Ett ukrainskt drönarangrepp mot en oljeanläggning i Kstovo, Ryssland, orsakade en stor brand och skador på oljebehållare.

Internationellt stöd för Ukraina fortsätter att strömma in. Storbritanniens prins Harry besökte Kiev för att visa sitt stöd, och Spanien har utlovat ytterligare militärt stöd i form av bepansrade fordon och artilleriammunition. Trots dessa positiva tecken fortsätter Ryssland sina attacker mot ukrainska städer, vilket resulterat i dödsfall och skador i Dnipro. Kreml har signalerat att president Putin endast är villig att träffa Zelenskyj för att slutföra en överenskommelse, vilket tyder på att förhandlingarna fortfarande är långt ifrån en lösning.

Samtidigt har Ryssland klassat två Moskvabaserade hbtq-rättighetsorganisationer som extremister, vilket ytterligare begränsar friheten och rättigheterna för hbtq-personer i landet





