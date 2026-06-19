EU öppnar diplomatisk kanal till Ryssland - samtidigt som flera händelser präglar världsnyheterna

EU:s rådsordförande António Costa skapar en diplomatisk kontaktlinje till Moskva utan förhandlingar. Samtidigt rapporteras om USA:s båtattack med tre döda, Kubas reformer, Mangiones rättsfall och flera svenska polisinsatser.

EU:s rådsordförande António Costa har tagit initiativ till att öppna en diplomatisk kanal till Ryssland , enligt uppgifter från torsdagskvällens toppmöte i Bryssel. Costa betonade dock att det inte rör sig om några förhandlingar, utan snarare korta kontakter utan substansutbyte.

Syftet är att vara redo att försvara EU:s intressen när rätt läge uppstår. Beskedet kommer i en tid av spända relationer mellan EU och Ryssland, präglade av kriget i Ukraina och sanktioner. Samtidigt har amerikanska styrkor genomfört en attack mot en båt i östra Stilla havet som misstänks ha använts för narkotikasmuggling. Tre personer dödades i insatsen.

Sedan kampanjen inleddes i september förra året har minst 211 personer omkommit i liknande amerikanska båtattacker. Händelsen väcker frågor om proportionaliteten i USA:s bekämpning av narkotikasmuggling till havs. Kuba står inför omfattande reformer för att hantera sin djupa ekonomiska kris. Regeringen har presenterat 176 åtgärder som syftar till att minska statens roll och locka investeringar inom bland annat jordbruk, turism och bankväsende.

Premiärminister Manuel Marrero presenterade reformerna inför nationalförsamlingen, vilket innebär en liberalisering av den kommuniststyrda ekonomin. Samtidigt har USA:s blockad mot oljeleveranser ökat trycket på landet. I rättsfall har Luigi Mangiones försvar ändrat strategi. Advokaterna överger tidigare hänvisningar till extrema emotionella störningar vid mordet på United Healthcares vd Brian Thompson i New York 2024.

Mordet har väckt stor uppmärksamhet och rättegången följs noga av media. På hemmaplan har polisen genomfört en insats i Eriksberg, Uppsala, med flera resurser i ett bostadsområde kopplat till ett utredningsärende. Ingen fara för allmänheten, enligt polisen. Ingen gripen och inga personskador rapporterade.

I Norsborg, Botkyrka, användes elchockvapen mot en 45-årig man efter ett bråk om en parkerad bil. Mannen misstänks för grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen. En bilolycka i Linköping ledde till att bilen fattade eld efter att ha kraschat in i ett träd. Räddningstjänsten släckte branden, men föraren är försvunnen och eftersökningar pågår med hundpatruller och drönare.

På Arlanda larmades polisen om röklukt från ett landat flygplan, men inget allvarligt inträffade. Ukraina och Ryssland har genomfört ett utbyte av stupade soldater, där Ukraina tog emot 522 kroppar mot 33 ryska. Sedan krigets början har över 20 000 ukrainska soldater återlämnats. Israel har publicerat en karta över en säkerhetszon som sträcker sig en mil in på libanesisk mark, vilket ökar spänningarna i regionen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Ryssland Kuba USA Kriminalitet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bilderna: Massiv attack 70 mil in i Putins RysslandUnder natten genomförde Ukraina sin största drönarattack mot Moskva på över två år. Zelenskyj beskriver attacken som ett ”berättigat” svar på ryska attacker mot ukrainska städer. – Om Ukraina brinner kommer ert Moskva att brinna, säger han enligt Reuters.

Read more »

Ukrainska attacken skakade Moskva – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Följ SVT:s liverapport med senaste nytt om kriget.

Read more »

Ukrainas drönarattack mot Moskva sänder politisk signal och visar på ryska luftförsvarsproblemUkraina genomförde en stor drönarattack mot Moskva som träffade ett oljeraffinaderi. Attacken beskrivs som en tydlig signal att Ryssland inte kan skydda sinastörre städer och en direkt respons på ryska attacker mot ukrainska civila mål. President Zelenskyj kallar den berättigad och military expert Johan Huovinen tror att det kommer en rysk hämndattack inom några dagar.

Read more »

EU-basen öppnar ”diplomatisk kanal” till MoskvaSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »