En ny överenskommelse inom EU förbinder flygbolag från att ta ut avgifter för att barn och föräldrar får sitta tillsammans. Dessutom skyddas rätten till ersättning vid förseningar och förbjuds betalning för korrigering av bokningsfel. Samtidigt förlängs danska gränskontroller mot Tyskland, en etiopisk stjärna avstängs för dopning och ett norrtalje fotbollsspelare avslutar karriären för familjen. Börsnoteringen av Space X gör Elon Musk till världens första dollarbiljonär, medan Saab går ned. I Texas har en skjutning krävt liv och i Norge undviker en prins rättegången. Ukraina och Moldavien inleder EU-förhandlingar.

På nationsnivå har en rad viktiga beslutat fattats och händelser inträffat de senaste dagarna. Inom EU har medlemsländerna enats om en ny flygöverenskommelse som förbjuder flygbolag att ta ut extra avgifter för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans.

Detta är en av punkterna i överenskommelsen som dessutom säkerställer att rätten till ersättning vid tre timmars försening bevaras. Dessutom får flygbolagen inte längre ta betalt för att rätta en felaktig stavning på ett namn i en bokning. Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson understryker vikten av konsumenträttskyddande åtgärder. Polisen i danmark har också beslutat att förlänga gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare fyra månader på grund av en allvarlig säkerhetssituation och fortsatta hot om terror och sabotage.

I den etiopiska friidrottaren Gudaf Tsegay faller de Dopingsanktioner som omfattar en fyra månaders avstängning. Hon har vunnit flera VM-guld och OS-medaljer men testades positivt för läkemedlet letrozol, trots att hon glömt att ansöka om dispens. Hon har senare framlagt bevis för medicinskt behov. I danska fotbollen avslutar AIK-spelaren och före detta landslagsspelaren Linda Sembrant sin karriär på grund av graviditet.

Hon har 160 landskamper och flera mästerskap och OS-medaljer bakom sig. I USA har en skjutning inträffat i Midland, Texas, vilket lett till att minst en person omkommit och nio andra skadats. Den misstänkte skytten barrikaderade sig på en veterinärklinik och efter en lång förhandling blev han funnen död. I dagens ekonomiska nyheter slår Space X, rymdbolaget grundat av Elon Musk, till på börsen.

Under börspremiären steg aktien kraftigt och tjänade Musk titeln som världens första dollarbiljonär. Stockholmsbörsen lyfte också på grund av starka importer från New York där förhoppningarna om mindre spänningar med Iran växte. Försvarskoncernen Saab gick åt motsatt håll med en downwards på 2,7 procent. I Norge undviker Marius Borg Høiby att närvara i tingsrätten för sin dom på grund av säkerhetsskäl.

Høiby åtalas för bland annat flera Fall av våldtäkt. Även Ukraine och Moldavien är på kommande att börja sina förhandlingar om EU-anslutning efter att Ungern lyft sitt veto. Den formella starten sker i Luxemburg på måndag. Slutligen har pojken som fördes till sjukhus efter en olycka på fredagskvällen dött, vilket lett till att polisen inlett en anmälan om vållande till annans död och förhör med vittnen





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