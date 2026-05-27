EU överväger att mjuka upp sin linje om oljeborrning i Arktis

EU utvärderar att ändra sin inställning till olje- och gasutvinning i Arktis på grund av energikrisen efter Irankriget, men möts av starkt motstånd från nordiska investerare och finansinstitut som varnar för irreversibla miljöskador.

EU överväger att mjuka upp sin tidigare ståndpunkt om olje- och gasborrning i Arktis . Förändringen drivs av den allvarliga energikris som Irankriget har utlöst på globala energimarknader.

Enligt interna EU-dokument överväger Bryssel att frångå sin sedan 2021 uttalade målsättning om att hålla olja, kol och gas i marken i Arktis. En senior EU-tjänsteman uppger för Financial Times att unionen sannolikt kommer att anpassa sin politik mot bakgrund av det förändrade geopolitiska läget och behovet av att diversifiera energiförsörjningen. Norge, som är Europas största gasleverantör men inte EU-medlem, har länge lobbat för att Bryssel ska överge sitt motstånd mot arktisk borrning.

Landet hänvisar bland annat till att Barentshavet, där den norska arktiska utvinningen är tänkt att ske, är isfritt och inte arktiskt i traditionell bemärkelse. Mitt i denna diskussion har dock tolv finansiella institutioner, däribland Nordea Asset Management, i ett brev uppmanat EU-kommissionen att hålla fast vid sin nuvarande linje. Brevet, som organiserades av Nordic Center for Sustainable Finance och den danska pensionsfonden Sampension, har samlat över 130 undertecknare från finans- och energisektorn, fackföreningar och civilsamhället.

I brevet varnar undertecknarna för att Arktis är ett av planetens mest sårbara ekosystem och att ytterligare olje- och gasutvinning riskerar att orsaka irreversibla miljöskador. De betonar också att ny arktisk utvinning inte kan lösa det akuta energiproblemet, eftersom det tar mer än ett decennium innan nya fält kan producera. ESG-chefen på Sampension säger till Reuters att fonden visserligen stödjer Norges roll som energileverantör, men att arktisk borrning inte är svaret på Europas energisäkerhetsutmaningar.

EU har till följd av Irankriget ökat sin import av amerikansk råolja för att kompensera för förlorade leveranser från Mellanöstern. Enligt analytiker från Carlyle Group riskerar dessa lager att ta slut på kort sikt, vilket ökar trycket på EU att hitta alternativa försörjningskällor. En talesperson för EU-kommissionen bekräftar för Reuters att en översyn pågår i ljuset av det nya geopolitiska och geoekonomiska sammanhanget, men understryker att inga slutsatser ännu dragits.

Diskussionen om arktisk borrning väcker starka känslor både bland miljöaktivister och inom finanssektorn. Många investerare ser en risk i att EU skulle backa från sina klimatåtaganden, samtidigt som energibehovet är akut. Frågan blir allt mer polariserad och avgörande för EU:s framtida energipolitik. Samtidigt pågår en parallell debatt om huruvida arktisk olja verkligen är nödvändig för Europas energisäkerhet.

Flera experter menar att satsningar på förnybar energi och energieffektivisering skulle vara både snabbare och mer hållbara lösningar. Motståndet från nordiska investerare visar att det finns en stark vilja att fortsätta på den gröna omställningsvägen, trots de geopolitiska påfrestningarna. EU står nu inför ett svårt vägval: att prioritera kortsiktig energisäkerhet eller långsiktiga klimatmål. Utgången av denna översyn kommer att få stora konsekvenser inte bara för Arktis miljö utan också för EU:s trovärdighet i klimatfrågor.

De kommande veckorna blir avgörande när kommissionen ska presentera sina slutsatser. Oavsett beslut kommer frågan om arktisk borrning att fortsätta splittra både politiker, investerare och allmänhet





