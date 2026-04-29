EU överväger striktare villkor för Ukraina-lån och Ryssland rekryterar soldater från Centralasien

EU diskuterar striktare villkor för lånet på 90 miljarder euro till Ukraina, inklusive en kontroversiell skatteförändring. Samtidigt förbereder Ryssland rekrytering av soldater från Centralasien och Afrika. Finlands president Alexander Stubb påpekar att Europa behöver Ukraina och Ungerns premiärminister Peter Magyar vill inleda ett nytt kapitel i relationen mellan länderna. Ukraina fortsätter att attackera oljelagringstankar i Ryssland och en ny studie visar på psykisk påfrestning bland ukrainska soldater vid fronten.

EU överväger att införa striktare villkor för lånet på 90 miljarder euro till Ukraina , enligt källor med insyn. Bland de diskuterade villkoren finns kravet att Ukraina inför en kontroversiell skatteförändring för företag.

Förra veckan hölls förhandlingar mellan Ukraina och dess partners, inklusive Internationella valutafonden (IMF), i Washington DC där lånevillkor diskuterades. Kiev gick med på fyra nya skatter men hade invändningar mot en ny skatt för småföretagare. Moskva förbereder samtidigt rekrytering av minst 18 500 soldater från Centralasien och Afrika under 2026, enligt ukrainska underrättelsetjänsten. Ryssland lockar med höga löner, förmåner och ryskt medborgarskap, men det har också förekommit tvångsrekrytering.

De ukrainska uppgifterna har samlats in bland annat genom samtal till ett nödtelefonnummer för ryska soldater som vill hoppa av. USA:s ambassadör Julie Davis i Ukraina ska avgå inom några veckor, enligt Financial Times, på grund av frustration över Donald Trumps bristande Ukrainaintresse. Den ryske presidenten Vladimir Putin påstår att Ukraina intensifierat sina attacker mot civil infrastruktur i Ryssland, vilket den senaste attacken mot oljelagringstankar i Tuapse är ett exempel på. Attacken utfördes med drönare och inga personer skadades.

Finlands president Alexander Stubb säger att Europa borde inse hur viktig den ukrainska krigserfarenheten är för det övriga Europa. – Vi bör ändra narrativet kring kriget i Ukraina. I stället för att tänka att Ukraina behöver Europa borde vi tänka att Europa behöver Ukraina, säger Stubb och påpekar att Ukraina idag har Europas modernaste armé. Ungerns tillträdande premiärminister Peter Magyar vill möta Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att inleda ett nytt kapitel i relationen mellan länderna.

Magyar träffade borgmästaren i den ukrainska staden Berehove, som har en betydande ungersk minoritet. – Målet med mötet är att hjälpa ungrarnas situation i Transkarpatien och deras vistelse i sitt hemland, säger Magyar. Ukraina har återigen attackerat oljelagringstankar i Tuapse i Ryssland med drönare. Bränderna efter attackerna den 20 och 16 april hade knappt hunnits släckas.

Guvernören i området meddelar att 122 personer och 39 utrustningsenheter bekämpar bränderna och att evakuering av boende i närområdet kan bli aktuellt. Estlands president Alar Karis frågar sig i en intervju om Europa är redo om kriget tar slut i dag eller i morgon. Han konstaterar att kriget kan ta slut i morgon eller om några år, men att Europa oavsett behöver förbereda sig på den dagen redan nu.

Alar Karis säger att Europas relationer så småningom kommer att behöva revideras efter kriget, men att det inte kan ske före Ryssland ändrar sitt beteende. En ny studie från den ukrainska ombudsmannen Olha Reshetylova visar att ukrainska soldater som tillbringar över 40 dagar vid fronten slutar bry sig om de överlever eller inte. Studien publicerades av militärombudsmannens kansli och visar att soldater som tjänstgör vid fronten under lång tid utsätts för allvarlig psykisk påfrestning, vilket minskar stridseffektiviteten.

Ukraina lider av bemanningsbrist längs frontlinjerna och soldater är ofta tvungna att stanna vid sina positioner betydligt längre än vad som anses önskvärt. Nordkorea öppnar ett museum för att hedra de nordkoreaner som har dött i Rysslands krig mot Ukraina





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryssland utvecklar genterapi mot åldrandeRyska forskare arbetar med en ny genterapi som beskrivs som ett vaccin mot åldrande. Projektet, med en budget på 245 miljarder kronor, syftar till att blockera en receptor kopplad till åldersrelaterade förändringar. Ryssland planerar att börja producera ett läkemedel mot åldrande mellan 2028 och 2030. President Putin visar stort intresse för forskningen och har tidigare diskuterat livsförlängande metoder med Kinas president Xi Jinping.

Ryskt oljeraffinaderi i brand efter attacker – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Zelenskyj rasar mot Israel över ”stulet ” spannmål – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

– Kriget i Ukraina – Putin: Ukraina siktar på civila ryska målDen ryske presidenten Vladimir Putin påstår på tisdagen att Ukraina intensifierat sina attacker mot civil infrastruktur i Ryssland, vilket…

Iran: Ska lära Ryssland och Kina ”besegra” USAIran menar att de ”alltid stöttat” Ryssland. Nu säger den biträdande försvarsministern Reza Talaei-Nik att de är redo att dela sina militära hemligheter – för att ”besegra” USA, enligt Sky News .

