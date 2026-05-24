EU-parlamentariker: attackera en politisk motståndare som är ersättare i ett utskott för att inte delta i alla omröstningar är oseriöst

En EU-parlamentariker kritiserar attackerna mot en politisk motståndare som är ersättare i ett utskott för att inte delta i alla omröstningar. De rödgröna attackerar en sverigedemokrat för att prioritera miljöfrågor, vilket beskrivs som anmärkningsvärt.

Vår linje är klar: stå upp för en hållbar Östersjöpolitik och ge våra kustsamhällen och havet en chans till återhämtning och tillväxt . Läget är allvarligt.

Strömmingen pressas hårt, torskbeståndet har kollapsat och ekosystemet kräver handling. Storskaligt fiske för icke-human konsumtion bör begränsas. Fisk ska vara mat för människor, inte fiskmjöl för djuruppfödning. Rödgröna partier borde välkomna att jag som kvinna och sverigedemokrat i EU fördjupar mitt arbete med jämställdhetsfrågor.

I fiskeutskottet är den samlade svenska synen väl representerad. Däremot saknades ett svenskt konservativt perspektiv i jämställdhetsutskottet. Att attackera en politisk motståndare som är ersättare i ett utskott för att inte delta i alla omröstningar är oseriöst. Alla EU-parlamentariker prioriterar arbetet i sina ordinarie utskott.

Likaså jag, när jag kämpade för svensk skog i miljöutskottet där jag är ordinarie ledamot. Att de rödgröna attackerar en sverigedemokrat för att prioritera miljöfrågor är anmärkningsvärt. Jag frågar mig om MP, S och C kan garantera närvaro när det röstas om för Sverige viktiga frågor i utskott där de är ersättare? Vi prioriterar aldrig europeiska partipiskor över Sveriges intressen, vare sig det handlar om fiske, skog eller jämställdhet.

Till skillnad från andra partier har vi förhandlat till oss friheten att avvika från grupplinjen när vi så önskar. Nu levererar vi den politik som vi gått till val på. Därför röstar vi för östersjöbetänkandet även om vi är medvetna om att Sverige har en majoritet av EU-länderna emot sig i dessa frågor. Vad Sverige behöver är en starkare roll och en stärkt förhandlingsstrategi i Europa.

Annars kommer vi inte lyckas säkra våra intressen. Vare sig det rör skog, fiske, jämställdhet eller andra för vårt land viktiga frågor





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Parlamentariker Attack Politisk Motståndare Ersättare Omröstningar Seriöst Miljöfrågor Sverigedemokrat Konservativt Perspektiv Jämställdhetsfrågor Förhandlingar Avvikelse Från Grupplinjen Politik Val Östersjöpolitik Kustsamhällen Hav Återhämtning Tillväxt Fisk Mat Fiskmjöl Djuruppfödning Storskaligt Fiske Ekosystem Strömmningar Torskbestånd Kolaps För Icke-Human Konsumtion Limiteras Fisk Människor Inte Fiskmjöl Djuruppfödning Svensk Skog Miljöutskottet För Sverige Viktiga Frågor Svenska Intressen Europeiska Partipiskor Förhandlat Friheten Avvikelse Grupplinjen Nu Levererar Politik Gått Till Val På Röstar Östersjöbetänkandet Majoritet EU-Länderna Säkra Intressen För Land Viktiga Frågor Starkt Förhandlingsstrategi Europa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Högfrekventa operationer för gråstarr fyller en plats - alternativ till standardlinser begruvasKataraktoperationer är vanliga företeelser i Sverige med en pasientskap med försämrad syn efter operationen, trots att det idag finns alternativa linser att välja på. Nya alternativ gör att det är mer lönsamt och meningsfullt att göra en självständig bedömning om linsens påverkan på synen. Men idag får inte alla patienter möjligheten att välja alternativa linser till standardlinserna, mycket på grund av att det saknas tilläggsbetalning, något som vården har ett ansvar att informera om. De som vill kan vänta på Galaxy by Rayner som lanserades år 2024 och kan ge ett mer sammanhängande fokus. Men trots det snabba framträttandet på marknaden så finns det många patienter som fortfarande är övertygade om att standardlinserna ger en bra syn som är värd den möjlighet. Hur pass rättigheter och felaktiga dessa antaganden är är en sak som vi alla bör förvissa oss om.

Read more »

INSÄNDARE: Detta gäller om patienthotellet i UmeåHåller med om att det är fantastiskt med patienthotellet Björken i Umeå, även om det sedan flera år inte varit möjligt…

Read more »

Rubio: Sverige är en förebildEtt mycket bra möte – och Nato är starkare än för några år sedan.

Read more »

KRÖNIKA: Drick ett glas juice och kissa som betalning – den heta kisskonsten har nått MalmöÄr kiss- och bajshumor ett desperat försök av samtidskonsten att jaga uppmärksamhet? Nja, Ulla Hvejsels utställning är…

Read more »

Ozzy blir avatar: ”Han kommer att svara”Nästan ett år efter att rockikonen Ozzy Osbourne gick bort avslöjar familjen att han återuppstår i sommar – som avatar.

Read more »

Därför har tech bros plötsligt blivit intresserade av modeDe är alla män, stenrika och ligger bakom verktygen som håller på att utplåna mänskligt skapad kultur.

Read more »