EU-parlamentet fattade beslut om ny lagstiftning för återvinning och handling av uttjänta fordon

EU-parlamentet fattade i dag beslut om en ny lagstiftning för återvinning och handling av uttjänta fordon. Efter förhandlingar stod det klart att veteranbilar undantas – ett krav som Vänsterpartiet drivit. Det här är ett viktigt besked för alla som engagerar sig i att bevara fina gamla bilar. Vi behöver en stark miljölagstiftning och höga krav på återvinning, men vi ska inte skrota vårt kulturarv, säger Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

EU-parlamentet fattade i dag beslut om en ny lagstiftning för återvinning och hantering av uttjänta fordon . Efter förhandlingar står det klart att veteranbilar undantas – ett krav som Vänsterpartiet drivit.

– Det här är ett viktigt besked för alla som engagerar sig i att bevara fina gamla bilar. Vi behöver en stark miljölagstiftning och höga krav på återvinning, men vi ska inte skrota vårt kulturarv, säger Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Den nya förordningen innebär skärpta krav på återvinning, ökat producentansvar och en mer cirkulär fordonsindustri i EU. Samtidigt har V varit drivande i förhandlingarna för att reglerna inte ska få orimliga konsekvenser för äldre fordon.

Efter Aftonbladets granskning av statsministerns fru Birgitta Eds stiftelse i Fållökna har flera anmälningar kommit in till Strängnäs stift. Domkapitlet har därför inlett en utredning av Birgitta Ed. Ytterligare en person har fått näsblod på ståljätten SSAB:s byggarbetsplats på Svartön i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits.

En anställd hos en underentreprenör fick på torsdagsförmiddagen näsblod. Enligt SSAB:s nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. Den 3 april stoppades arbetet helt.

Enligt SSAB visade mätningar inte några halter över gällande gränsvärden och i maj återupptogs arbetet på platser där inga fall har rapporterats. Omkring 20 personer har evakuerats från en adress på Store Kongensgade i Köpenhamn efter att ha känt sig sjuka. Vi är på plats och har evakuerat 20 personer. De har blivit sjuka.

Vi utreder orsaken. Vi har dragit ut dem ur byggnaden, men kommer inte att evakuera vidare, säger vakthavande befäl vid Köpenhamnspolisen till tidningen. Polisens insatsledare säger till TV2 att personerna som evakuerats upplevt kliande hals och röda ögon. Lågor slår ut genom fönster och tak, säger Alina Alkeby på SOS Alarm.

Man måste säkra för explosionsrisk. Det handlar om ett mindre fritidshus med 20 meter till nästa byggnad. Det ska inte ha befunnit sig någon person i byggnaden. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar.

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