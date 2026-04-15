EU-parlamentet kräver att Turkiet stoppar förföljelse av journalister – stöd till Joakim Medin

Europaparlamentets utrikesutskott har röstat igenom en rapport som kritiserar Turkiets agerande mot journalister och kräver att Joakim Medin frikänns. Parlamentariker Jonas Sjöstedt kommer att närvara vid rättegången i Istanbul den 7 maj som en principfråga för yttrande- och tryckfrihet.

Europaparlamentet s utrikesutskott har med eftertryck ställt sig bakom frikännandet av Joakim Medin , medarbetare på Dagens ETC. Utskottet kräver ett omedelbart stopp för Turkiet s systematiska förföljelse och trakasserier av journalister. Som ett led i detta engagemang kommer Europaparlamentarikern Jonas Sjöstedt (V) att personligen närvara vid rättegången mot Medin i Istanbul den 7 maj för att bevaka processen.

Rapporten om Turkiet, som antogs av utrikesutskottet under onsdagen, är en årlig genomgång av EU:s kandidatländer. Trots att förhandlingarna om Turkiets EU-medlemskap varit frysta under flera år betraktas landet fortfarande som en kandidat. Rapporten belyser en alltmer försämrad situation gällande mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet.

Särskilt hård kritik riktas mot landets omfattande censur och systematisk trakasserier av journalister och oberoende mediehus. Utskottet yrkar på omedelbar frigivning av samtliga journalister som på godtyckliga grunder berövats sin frihet. Enligt rapporten kontrolleras upp till 90 procent av de nationella medierna antingen direkt av staten eller av regeringsvänliga aktörer.

Jonas Sjöstedt betonar att Turkiet är känsligt för internationell kritik och att politiskt tryck kan vara en effektiv metod för att få landet att backa från sina åtgärder. Han framhåller vikten av att tydligt signalera till Turkiet att deras agerande observeras och inte accepteras. Målet är att få anklagelserna mot Joakim Medin nedlagda. 'Vi har ögonen på er. Vi har inte glömt bort. Ni måste lägga ner anklagelserna mot Joakim Medin', säger Sjöstedt, som var en drivande kraft i förhandlingarna kring Medin-delen av rapporten.

Sjöstedts närvaro vid rättegången den 7 maj ses som en principiell markering. 'Det är en principfråga att vi inte ska låta Turkiet tysta svenska journalister. Det handlar både om att Joakim Medin naturligtvis är helt oskyldig till det han anklagas för. Men det är faktiskt också en yttrandefrihets- och tryckfrihetsfråga i Sverige', förklarar han. Han understryker att ett sådant agerande från turkiska myndigheter underminerar grundläggande demokratiska principer som yttrandefrihet och pressfrihet, vilka är fundamentala för ett fungerande samhälle.

Det är avgörande att internationella organ som Europaparlamentet använder sin plattform för att utöva påtryckningar mot auktoritära regimer och försvara journalisters rätt att arbeta fritt och utan rädsla för repressalier. Fallet Medin belyser en bredare problematik kring den alltmer begränsade medieutrymmet i länder som aspirerar på medlemskap i EU, men som samtidigt fjärmar sig från europeiska värderingar.

Denna rapport från Europaparlamentets utrikesutskott skickar en tydlig signal om att EU inte kommer att acceptera kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i sina grannländer, och att journalister som riskerar sina liv för att rapportera sanningen har parlamentets fulla stöd. Medin anklagas för brott som, enligt kritiker, är politiskt motiverade och syftar till att tysta kritiska röster.

Den turkiska regeringen har upprepade gånger kritiserats för att använda rättsväsendet som ett verktyg för att undertrycka oliktänkande, och fallet Medin framställs som ytterligare ett exempel på detta. Att Europaparlamentet nu tar ett sådant tydligt ställningstagande visar på enighet inom parlamentet i synen på Turkiets agerande och vikten av att försvara de demokratiska principerna.

Jonas Sjöstedts personliga engagemang och planerade närvaro vid rättegången förstärker ytterligare den politiska signalen och visar att detta inte bara är en byråkratisk process, utan en fråga som tas på största allvar av ledande politiker inom EU





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

