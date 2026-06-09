EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande sanktionspaket mot Ryssland, inklusive en frysning av det justerbara pristaket på rysk olja och nya restriktioner mot banker, kryptoplattformar och skuggflottan. Paketet utvidgar också exportkontroller och föreslår inreseförbud för ryska soldater. Sanktionerna kräver enhällighet i EU och diskuteras inför G7-toppmöte.

EU-kommissionen presenterade på tisdagen ett nytt sanktionspaket mot Ryssland , det 21:a sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i februari 2022. Det centrala inslaget är en frysning av det justerbara pristaket på rysk olja.

Pristaket, som EU infört tillsammans med G7 och Australien, ligger sedan i fjol 15 procent under det genomsnittliga marknadspriset och ses över var sjätte månad. Men stängningen av Hormuzsundet har drivit upp priset på rysk Uralolja till 87 dollar per fat, jämfört med 58 dollar i februari. Om EU genomför den planerade översynen den 15 juli skulle taket därmed justeras uppåt och ge Moskva en tillfällig ekonomisk lättnad.

Kommissionen föreslår i stället att skjuta upp revideringen till januari 2027 och behålla taket på nuvarande 44,10 dollar per fat. Flera åtgärder i paketet, som presenterade förslagen på X, omfattar frysning av tillgångar för närmare 90 banker samt transaktionsförbud mot fler än 30 banker i Ryssland och tredjeland, skriver Euractiv. Dessutom föreslås transaktionsförbud mot elva kryptoplattformar. Paketet innehåller också förbud mot transaktioner med 20 finansinstitut i tredjeland.

Skuggflottan, de fartyg Moskva använder för att kringgå pristaket, drabbas av ytterligare åtgärder. Trettio nya fartyg svartlistas, och kriteriet för listning utvidgas så att även fartyg som levererar bränsle till redan blacklistade skepp kan träffas av sanktioner. Sedan tidigare har över 600 sådana fartyg nekats tillträde till EU:s hamnar och tjänster. Försäljning av LNG-tankfartyg till Ryssland förbjuds också.

Paketet utvidgar även exportkontrollerna mot Rysslands militärindustriella komplex, med nya åtgärder mot bolag i bland annat Kina, Turkiet, Kirgizistan, Kazakstan, Förenade Arabemiraten och Indien. Slutligen föreslås ett inreseförbud i Schengenområdet för ryska soldater som deltagit i kriget, ett initiativ som Estland lanserat tidigare i år. Sanktionerna kräver enhällighet bland EU:s 27 medlemsstater. Beskedet kommer inför ett G7-toppmöte i Frankrike nästa vecka, där kommissionsordförande Ursula von der Leyen väntas diskutera sanktionerna.

USA:s president står ovan för de jävsregler som gäller andra federala makthavare. Tidigare presidenter har ändå avstått från att investera i politiskt känsliga branscher som försvar, säkerhet och medicinteknik. Donald Trump gör tvärtom. De senaste tre månaderna har Donald Trump gjort fler än 4000 affärer med aktier.

Det som sticker ut, bortsett från mängden, är att hans investeringar omfattar företag som är involverade i försvars- och säkerhetssektorn. I över en månad har omfattande och delvis våldsamma protester mot regeringen lamslagit Bolivia. Oroligheterna väcker frågor kring landets enorma lithiumtillgångar, som anses strategiskt viktiga för den globala batteri- och elbilsindustrin. Parlamentet röstade under söndagen igenom en lag som ger president Rodrigo Paz möjlighet att införa undantagstillstånd och sätta in militären för att återta kontrollen.

Schweiz röstar den 14 juni om ett befolkningsstopp. Storföretag varnar för arbetskraftsbrist och ett potentiellt tillväxttapp på upp till 685 miljarder franc om EU‑avtal om fri rörlighet måste sägas upp. Initiativet drivs av högerpartiet SVP, som menar att den snabbt växande befolkningen pressar bostadsmarknaden, infrastrukturen och kollektivtrafiken. Partiets ledamot Thomas Matter säger att Schweiz behöver bevara sin suveränitet.

En ukrainsk drönarattack satte en rysk oljedepå i brand under avslutningen av SPIEF, Rysslands största ekonomiska forum, och blottar hur sårbar landets energiförsörjning är. Rysslands försvarsdepartement rapporterar att 376 ukrainska drönare sköts ner över ett stort antal regioner, bland annat Leningrad, Moskva och Rostov. I Leningradregionen stoppade luftförsvaret över 140 drönare, och myndigheterna uppmanade invånarna att vara försiktiga. Kriget mot Iran har hittills kostat de amerikanska hushållena omkring 100 miljarder dollar, motsvarande cirka 750 dollar per hushåll.

Det framgår av en analys från Moody's Analytics. Enligt Mark Zandi, chefsekonom på Moody's Analytics, beror notan dels påökade militärutgifter, dels på högre priser sedan oljeförsörjningen från Mellanöstern störts. Sedan USA och Israel inledde sina militära operationer mot Iran har energipriserna påverkat den amerikanska ekonomin





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