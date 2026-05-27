EU pressas att ompröva motstånd mot oljeutvinning i Arktis

Energikrisen i Europa driver på en omprövning av EU:s arktispolitik. Oljebolag som Equinor vill se lättnader, medan pensionsfonder varnar för miljökatastrof.

Världens energilandskap genomgår en dramatisk omvälvning. I takt med att den globala uppvärmningen smälter havsisen i Arktis öppnas nya möjligheter för utvinning av olja och gas ovanför polcirkeln.

Samtidigt har konflikten i Mellanöstern, i kombination med EU:s kraftigt minskade import av rysk gas efter invasionen av Ukraina, skapat en djupgående energichock i Europa. Denna chock har ökat trycket på EU att ompröva sin tidigare restriktiva hållning mot olje- och gasutvinning i Arktis. I år planeras en revidering av EU:s Arktisstrategi, vilket har banat väg för dem som vill lätta på motståndet. Remissrundan avslutades i mars och har lockat aktörer med vitt skilda intressen.

Bland remissvaren finns den norska oljejätten Equinor, som uppmanar EU att inte införa generella förbud mot ny utvinning i Arktis. Equinor lyfter fram att de norska områdena inom Arktis, såsom Barents hav, enligt deras mening har ett de facto icke-arktiskt klimat och därför bör undantas från restriktioner. Detta argument har dock mötts av skarp kritik från miljöorganisationer och andra remissinstanser.

I en gemensam skrivelse från Nordic Center for Sustainable Finance och danska Sampension uppmanas EU att upprätthålla och förstärka sitt åtagande att skydda de ömtåliga ekosystemen norr om polcirkeln från ny infrastruktur för olja och gas. Brevet har undertecknats av flera nordiska pensionsfonder, däribland Nordea, som betonar den arktiska regionens särskilda sårbarhet och en fortsatt mycket restriktiv hållning till expansionsaktiviteter i Arktis. Konflikten mellan ekonomiska intressen och miljöhänsyn är tydlig.

Å ena sidan pekar förespråkare för utvinning på energitrygghet och ekonomisk utveckling, särskilt i ljuset av Europas desperata behov av att diversifiera bort från rysk gas. Å andra sidan varnar forskare och miljöaktivister för att ytterligare exploatering av Arktis skulle kunna påskynda klimatförändringarna och hota unika arter och ekosystem. Den arktiska regionen värms upp fyra gånger snabbare än resten av planeten, och smältande permafrost riskerar att frigöra stora mängder växthusgaser.

EU:s reviderade Arktisstrategi väntas bli en het potatis där dessa motstridiga krafter ska vägas mot varandra. Beslutet kan få långtgående konsekvenser för både klimatet och Europas energiförsörjning





