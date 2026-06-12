EU's Migration and Asylum Pact: A Comprehensive Reform on EU's Migration Policy

The EU's Migration and Asylum Pact is a significant reform on the EU's migration policy, aiming to transition from temporary crisis management to a permanent framework. The most substantial change is the introduction of screening for asylum seekers, which involves identifying individuals based on identity and security upon arrival or detection in Sweden. A common database will be used for screening, and several actors will be involved in this process. The reform will start applying in all 27 EU member states on June 12, 2026, after the Swedish parliament approved the adaptation of the country's laws to the pact. The screening process must be completed within seven days of detection, and it is expected to lead to a more efficient procedure. The pact also includes changes in the asylum process, residence arrangements for asylum seekers, and the establishment of new centers for asylum examination in Malmö, Mölndal, Märsta, and Boden.

Reformen kom på tal efter flyktingkrisen 2015 och speglar en ambition inom EU om att gå från tillfällig krishantering till ett permanent ramverk. Den största förändringen är enligt Liselotte Ingesson Politis, sektionschef på Migrationsverket, den så kallade screeningen av asylsökande.

– När sökande kommer till Sverige, eller påträffas i Sverige, har polismyndigheten ansvar att identifiera vem individen är utifrån identitet och säkerhet, säger hon. Gemensam databas Regionerna utför därefter en säkerhets- och hälsokontroll. – Flera aktörer kommer att vara involverade i det här screeningförfarandet som inte har funnits tidigare. Fredag den 12 juni börjar reformen att tillämpas i alla 27 medlemsländer.

Anpassning av svensk rätt till pakten röstades först igenom i riksdagen den juni, och väntas gälla från den 12 juli. – Polismyndigheten bedömer till exempel inte att de har befogenhet att börja screena asylsökande förrän den 12 juli, säger Löwenberg. När svensk polis väl börjar med screeningen innebär det att alla asylsökande över sex år ska lämna fingeravtryck som lagras i en gemensam databas.

Mer ’effektivt’ Screeningen måste genomföras sju dagar efter att individen anträffats, och bedöms leda till ett mer ’effektivt’ förfarande. – Om en individ har en asylprocess i gång i ett annat land kommer vi att få veta det när vi träffar den här personen och kan uppta personens biometri, säger Jesper Ingvert, ansvarig chef för införandet i polisregion syd. Med det nuvarande systemet kan det enligt Ingvert ta flera veckor att få svar från andra EU-länder.

När det nya systemet är på plats räknar han med att det kan ta cirka 45 minuter. – Det är effektivt för polismyndigheten, men ger även asylsökande ett svar mycket snabbare. Reformerat system Efter screeningen avgörs vilket förfarande som den sökande ska prövas i. Asylförfarande påminner om dagens prövning där asylskäl prövas inom sex månader.

De personer som inte bedöms få sin ansökan beviljad måste bo på gränsnära boenden och vara tillgängliga för prövning. En annan förändring är boendeformen. I framtiden kommer asylsökande huvudsakligen ska bo på kollektiva boenden på mottagnings- och återvändandecenter. Nya center med asylprövning kommer att finnas i Malmö, Mölndal, Märsta och Boden.

EU:s migrations- och asylpaktEU:s migrations- och asylpakt är en omfattande reform på migrationsområdet inom EU som regleras i tio rättsakter. Beslutet om pakten fattades i maj 2024 efter många års förhandlande om ett gemensamt asylsystem på EU-nivå. Det börjar tillämpas i alla 27 EU-länder den 12 juni 2026. Anpassning av svensk rätt gäller från den 12 juli.

En ny mottagandelag ska gälla från 1 oktober. Pakten kan enligt Migrationsverket delas in i fyra områden: asylgränsförfarande, asylförfarande, mottagning och förvar samt ansvarsfördelning inom EU. De nya reglerna kommer bland annat att styra hur asylprocessen i EU ska gå till, hur migranter ska kontrolleras vid gränsen och vad medlemsstaterna ska göra om ett stor antal migranter kommer till EU på samma gång. Källa: Migrationsverket Läs me





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