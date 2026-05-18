EU:s plattformsdirektiv väcker oro för flexibiliteten i Sverige

Wolt och Företagarna varnar för att en alltför strikt tillämpning av EU:s plattformsdirektiv i Sverige kan skada både kurirer och småföretag genom att ta bort den flexibilitet som är central för plattformsekonomin.

EU:s plattformsdirektiv är utformat för att skapa tryggare och mer transparenta villkor för dem som arbetar via digitala plattformar. När detta direktiv nu ska implementeras i svensk lagstiftning har dock en debatt blossat upp om hur omfattningen av reglerna bör vara.

Företag som Wolt och organisationen Företagarna uttrycker en stark oro för att Sverige kan komma att gå längre än vad EU egentligen kräver. Om Sverige väljer en för långtgående tillämpning, så kallad överimplementering, riskerar man att skapa en administrativ och ekonomisk börda som slår hårt mot både de digitala plattformarna och de personer som faktiskt utför arbetet. En sådan utveckling skulle kunna hämma innovationen och försvaga Sveriges internationella konkurrenskraft inom den växande plattformsekonomin.

Plattformsekonomin har på kort tid blivit en integrerad del av det moderna samhället. För konsumenterna innebär det en enorm bekvämlighet med snabb tillgång till mat, varor och olika typer av tjänster. För lokala handlare och restauranger fungerar plattformarna som en viktig ny försäljningskanal som kan öka omsättningen och nå ut till fler kunder. Men framför allt erbjuder modellen en unik flexibilitet för tusentals människor.

För många handlar det om att kunna tjäna extra pengar under studietiden, finansiera ett projekt eller ta ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden. Enligt statistik arbetar en genomsnittlig kurir ungefär åtta timmar i veckan, och en överväldigande majoritet har andra åtaganden vid sidan av, såsom studier eller andra anställningar. För dessa individer är flexibiliteten inte bara en förmån, utan själva grundförutsättningen för att de ska kunna ta uppdraget.

Klara Broms Martin från Wolt betonar att det finns en risk att en för hård reglering tar bort den självbestämmanderätt som kurirerna värderar högst. Det är ofta ett medvetet val att arbeta via en plattform snarare än att söka en traditionell anställning med fasta tider. Att pressa in nya, moderna arbetsformer i gamla lagstiftningsmodeller kan leda till att man missar poängen med hela plattformsekonomin.

Istället för att försöka förbjuda eller radikalt förändra modellen, bör diskussionen handla om hur man bygger rimliga skyddsnät kring arbetet utan att förstöra den rörlighet som gör modellen attraktiv. Det handlar om att hitta en balans där man inte behöver välja mellan trygghet och frihet. Ett särskilt viktigt perspektiv är plattformsarbetets roll som inkörsport till arbetsmarknaden.

För personer som kommer från andra länder eller som saknar etablerade nätverk i Sverige kan trösklarna till den traditionella arbetsmarknaden vara mycket höga på grund av språkkrav eller utbildningskrav. Digitala plattformar sänker dessa hinder och gör det möjligt att snabbt komma igång, bygga upp en arbetshistorik och tjäna pengar. Detta är en demokratiserande effekt som riskerar att gå förlorad om kraven på anställningsform blir för rigida.

Magnus Demervall understryker att lagstiftningen bör fokusera på rättigheter snarare än på att detaljstyra processer. Genom att säkerställa transparens och rätten att ifrågasätta beslut kan man skydda arbetstagaren utan att kväva effektiviteten i verksamheten. Slutligen finns det en diskussion om den så kallade algoritmiska styrningen, där kritiker menar att algoritmer i praktiken fungerar som chefer. Wolt menar dock att detta är en förenklad bild av verkligheten.

Systemet handlar inte om styrning i traditionell mening, utan om intelligent matchning. Uppdragen kopplas ihop med kurirer baserat på objektiva faktorer som tillgänglighet, avstånd och fordonstyp. Innan en kurir accepterar ett uppdrag får denne tillgång till all relevant information, såsom adress, beräknad tid och ersättning. Valet att ta uppdraget eller inte ligger helt och hållet hos kuriren, vilket ytterligare understryker den personliga friheten i modellen.

För att Sverige ska förbli en attraktiv plats för innovation krävs det att institutionerna utvecklas i takt med arbetsmarknaden istället för att hålla fast vid föråldrade modeller





