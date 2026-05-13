En genomgång av EU:s nya regler för tågbiljetter som ska underlätta resandet samt SEHED:s strategiska satsningar på miljövänligt byggande och industriell innovation.

EU implementerar nu omfattande förändringar för att tvinga tågföretagen att göra sina biljetter tillgängliga via samtliga biljettsajter som önskar sälja dem. De dominerande bolagen får ett utökat ansvar att inte bara sälja sina egna resor utan även tillhandahålla biljetter för resor med mindre operatörer.

Målet är att en och samma biljett ska gälla för hela resan, oavsett om resenären korsar landsgränser eller byter mellan olika transportbolag. Detta är en del av en större strategi för att stärka den fria rörligheten inom unionen. Samtidigt införs striktare regler för passagerarnas rättigheter, vilket innebär bättre möjligheter till ersättning vid förseningar och missade anslutningar. Transportkommissionären Apostolos Tzitzikostas har beskrivit detta som ett steg mot att göra resandet mellan medlemsländerna enklare och mer passagerarvänligt.

En av de mest betydelsefulla förändringarna är kravet på att tågbolagen måste släppa sina biljetter minst fem månader i förväg för resor som ingår i den ordinarie tidtabellen. Denna regel förväntas även gälla i länder som Norge och Schweiz, vilket ytterligare integrerar den europeiska tågtrafiken. Enligt tjänstemän i Bryssel kommer detta att skapa en revolution på biljettmarknaden genom att öka efterfrågan och sänka priserna tack vare ökad konkurrens.

Pär Holmgren från Miljöpartiet har lyft fram att detta är en efterlängtad åtgärd, särskilt med tanke på det fossilberoende flygets sårbarhet i en orolig omvärld, vilket bland annat exemplifierats av krisen i Hormuzsundet. Genom att göra tågresandet mer transparent och lättillgängligt hoppas man kunna locka fler resenärer att välja räls framför flyg. Parallellt med dessa transportreformer ser vi intressanta utvecklingar inom byggbranschen, där SEHED Byggmästargruppen nu rapporterar om en ljusare framtid efter en period av osäkerhet.

Under årets första kvartal har företaget sett en markant ökning av offertförfrågningar, vilket har skapat en försiktig optimism inför det kommande året. Styrelseordförande Pål Wingren betonar att verksamheten har utvecklats väl och att man nu fokuserar på att rekrytera fler medarbetare för att möta den ökande efterfrågan. Trots en tuff marknad med marginalpress och efterdyningar från pandemin har SEHED behållit sitt fokus på kvalitet och långsiktig utveckling, även om det har inneburit en ökad kapitalbindning i pågående projekt.

En central del av SEHED:s framtidsstrategi är förvärvet och samarbetet med NOKON Produktion. Genom att ta in NOKON som delägare satsar bolaget stort på industriellt och hållbart byggande. De använder ett innovativt hybridsystem där lättreglar i stål kombineras med högpresterande betong. Denna teknik gör det möjligt att bygga snabbare och med en betydligt lägre klimatpåverkan än traditionella metoder.

Enligt Pål Wingren kan CO2-avtrycket halveras jämfört med konventionella betongsystem, vilket gör att resultatet närmar sig nivåerna för trästommar. Detta är kritiskt i en tid där hållbarhetskraven från kunder och myndigheter ständigt ökar. Utöver de tekniska framstegen har SEHED även fått ett hedersomnämnande i Årets IPO 2025, vilket ses som ett bevis på bolagets transparens och kvalitet efter börsnoteringen. Denna utmärkelse stärker förtroendet hos investerare och ger bolaget ökad synlighet på marknaden.

Men trots framgångarna är branschen fortfarande sårbar. Geopolitisk instabilitet, såsom konflikten i Iran, skapar oro för stigande produktionskostnader. Det är ännu oklart hur dessa kostnadsökningar kan kompenseras, men SEHED fortsätter att lita på sin stabilitet och sitt hantverkskunnande för att navigera i den utmanande byggmarknaden. Genom att kombinera effektivitet med miljöhänsyn positionerar sig företaget för att vara en ledande aktör i framtidens gröna byggande





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Tågresor SEHED Hållbarhet Infrastruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Havarikommissionen: En arbetsplats mellan Kojimahalmen och flygsäkerhetens pintadopporStaten genom Haverikommissionen bidrar till ett säkrare samhälle genom att använda घटनाlarınثار اطلاعات և շিռնայծուజ్ چربیե hicieraիրని դէմիր լրյալը, the ցագհիկ էը և ունշմանը հաղորդագրություն փտुकայք լրիվնետը.

Read more »

SEHED vänder uppläge efter god kvartalsstartSEHED Byggmästargruppen ser goda tecken på en ljusare framtid efter en period med osäkerhet och hård konkurrens. Under årets första kvartal har inflödet av offertförfrågningar ökat markant, och ledningen är optimistisk inför resten av året.

Read more »

Tidslinje: Så har Trump och Xi mötts genom årenPresident Donald Trump, President Xi Jinping, USA, Kina, Peking, toppmöte, tidigare möten,

Read more »

SEHED Byggmästargruppen: Framåtstrukna strategier mot ljusare framtid efter svår tidSEHED Byggmästargruppen, en del av SEHED koncernen, ser tecken på ökad inflytande och satsar på hållbarhet och kompetensutveckling för en ljusare framtid i en tuff bransch.

Read more »