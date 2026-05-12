EU-utrikesministrar diskuterar Ukrains framtid och Putins position efter samtal i Bryssel

Under en EU-mötet i Bryssel diskuterades Ukraina, Mellanöstern och Balkan. EU:s utrikesminister Katya Kallas lade upp en mycket bättre situation i Ukraina jämfört med för ett år sedan. Hon menade även att Ryssland befinner sig i en svagare position än någonsin tidigare.

EU:s utrikesministrar hade under måndagen samtal i Bryssel om Ukraina , Mellanöstern och Balkan . Efter mötet sade EU:s utrikesminister, Katya Kallas , att Ukraina befinner sig i en mycket bättre position än för ett år sedan.

Ministrarna diskuterade Putins senaste antydningar om att kriget mot Ukraina kan vara på väg att ta slut, men Kallas sade att de ryske presidentens ord skiljer sig från vad han tidigare sagt. Kallas diskuterade även nya sanktioner mot Ryssland och nämnde att EU skulle riktas in på Rysslands militärindustriella komplex. Hon menade att förhandlingar kring att främja Ukrainas väg in i EU bör öppnas före sommaren, men augusti presentades som ett mer troligt startdatum.

Kallas betonade även att Ukrainas europeiska framtid är viktigare för EU än Ukrainas förstörelse är för Ryssland





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Mötet Ukraina Mellanöstern Balkan Katya Kallas Putin Rysk Position Ukrains Framtid Nya Sanktioner Mot Ryssland Främjande Av Ukraina Europejän Framtid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spionläcka väcker frågor: Bör Putin vara rädd?Vladimir Putins rädsla för att bli lönnmördad av drönare eller störtad av kuppmakare växer – åtminstone enligt…

Read more »

Sanna Torén Björling: Menar Putin allvar den här gången?Putins uttalanden om ett snart slut på kriget i Ukraina följer på ett dämpat segerdagsfirande i Moskva.

Read more »

Försvarsaktier faller efter Putins utspelEuropeiska försvarsbolag faller i måndagshandeln efter att Rysslands president Vladimir Putin sagt att kriget i Ukraina kan gå mot ett slut.

Read more »

– Första toppmöte mellan Syrien och EUDen första politiska högnivådialogen mellan EU och Syrien hålls i Bryssel i dag.

Read more »