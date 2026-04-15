Europa förbereder sig för ett Nato utan USA: Tyskland leder initiativ

Flera europeiska länder förbereder en reservplan för Nato i händelse av att USA väljer att lämna alliansen. Tyskland, som tidigare varit emot europeisk självständighet inom försvaret, driver nu initiativet. Detta kommer som en reaktion på osäkerheten kring USA:s åtagande och en förändring i hur Europa ser på sitt försvar.

Flera europeiska Nato länder förbereder sig på möjligheten av ett ”europeiskt Nato ” ifall USA väljer att lämna alliansen, enligt uppgifter från flera källor. Tyskland leder initiativet, en förändring från landets tidigare motstånd mot europeisk självständighet inom försvar sområdet, en ståndpunkt som nu fått en ny riktning under förbundskansler Friedrich Merz.

Denna omställning reflekterar en växande oro över USA:s åtagande gentemot Nato, speciellt mot bakgrund av tidigare hot om att lämna alliansen. Bakgrunden till detta är USA:s tidigare hot om att invadera Grönland samt Donald Trumps hot om att lämna Nato om inte medlemsländerna ökade sina bidrag och stödde USA i kriget i Iran.

Ambitionen är att det europeiska Nato ska fungera som en reservplan snarare än att konkurrera med det befintliga Nato, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Det finns en tydlig förskjutning inom alliansen där europeiska medlemmar redan förväntas ta ett större ansvar, en förändring som Donald Trump har tryckt på.

Tysklands försvarsminister Boris Pistorius har uttalat att Europa behöver ta ett större ansvar för sitt försvar och att Nato måste bli mer europeiskt för att förbli transatlantiskt. Detta initiativ kommer i en tid då säkerhetsläget i Europa är instabilt och då Natos framtid diskuteras flitigt.

Flera länder, däribland Storbritannien, Kanada, Polen och Sverige, har anslutit sig till de förberedande planerna. Sveriges ambassadör i Tyskland, Veronika Wand-Danielsson, har bekräftat att Sverige deltar i informella samtal med likasinnade allierade och kommer att bidra till att fylla eventuella luckor inom Nato om det skulle behövas.





