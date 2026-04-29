Europaparlamentet kräver Joakim Medins frikännande i Turkiet

Europaparlamentet har röstat för ett förslag som kräver att Turkiet drar tillbaka åtalet mot journalisten Joakim Medin, som greps i mars 2025 när han bevakade protester mot president Erdogan. Beslutet är ett starkt politiskt ställningstagande för yttrande- och pressfrihet.

Europaparlamentet har med en tydlig majoritet röstat för ett förslag som kräver att Turkiet omedelbart lägger ner åtalet mot den svenska journalisten Joakim Medin . Initiativet till detta starka ställningstagande kommer från Vänsterpartiets Europaparlamentariker Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin , som framhöll vikten av att skydda journalisters yttrande- och pressfrihet.

Beslutet togs under onsdagen och representerar ett betydande politiskt tryck på Turkiet, ett land som länge kritiserats för sin behandling av journalister och sitt inskränkande av grundläggande mänskliga rättigheter. Sjöstedt uttryckte en stark övertygelse om att detta politiska tryck kommer att vara avgörande för att förmå Turkiet att släppa åtalet.

Joakim Medin greps i mars 2025 på en turkisk flygplats i samband med att han skulle bevaka protester mot president Erdogan för Dagens ETC. Efter gripandet placerades han i ett högsäkerhetsfängelse tillsammans med andra politiska fångar och tillbringade 51 dagar i fängelse. Han dömdes sedan villkorligt för att ha förolämpat presidenten och kunde återvända till Sverige den 17 maj. Trots detta kvarstår åtalet om terrorbrott, vilket utgör ett allvarligt hot mot hans fortsatta arbete som journalist.

Den ursprungliga rättegången skulle ha inletts i september 2025, men har upprepade gånger skjutits upp, först till januari 2026 och nu senast till den 7 maj. Jonas Sjöstedt har planerat att närvara vid rättegången i Istanbul och betonar den betydande risken att Medin döms till ett långvarigt fängelsestraff i sin frånvaro, eller att han efterlyses internationellt, vilket skulle allvarligt begränsa hans möjligheter att utöva sitt yrke.

Han understryker att detta är en principsak, där Turkiet inte bör kunna tysta journalister som utnyttjar sin rätt till yttrande- och pressfrihet. Förslaget som röstades igenom i Europaparlamentet var en del av en större omröstning som rörde mänskliga rättigheter inom EU. Vänsterpartiets ändringsförslag uppmanar Europeiska unionen att intensifiera sitt arbete med att stödja och skydda journalister som fängslats på grund av sitt arbete, särskilt i Turkiet.

Fokus ska ligga på fall där journalister fängslats utan rimlig grund, som i fallet med Joakim Medin. Turkiet har tidigare formellt ansökt om EU-medlemskap, och Jonas Sjöstedt hoppas att detta beslut kommer att öka pressen på landet att släppa åtalet. Han kritiserar den svenska regeringens tidigare undfallande hållning gentemot Turkiet och efterlycknar ett starkare engagemang och en tydlig markering inför rättegången. Han menar att det är en självklarhet att Sveriges regering och ambassadör står upp för svensk yttrande- och pressfrihet.

Detta är inte bara en fråga om Joakim Medins personliga frihet, utan en fråga om att försvara grundläggande demokratiska principer och journalisters rätt att fritt rapportera





