Efter flera år med kraftiga framgångar har det europeiska försvarsindexet fallit kraftigt sedan toppen i januari, på grund av ökade lånekostnader efter Irankriget och politisk osäkerhet. Investerare vänder sig istället mot teknikorienterade företag inom drone och cyber.

Det europeiska försvar srallyt har bytt riktning. Sedan toppen i januari har Stoxx Europe Targeted Defence-index fallit med mer än 15 procent, och merparten av nedgången har kommit sedan det USA-israeliska kriget mot Iran inleddes.

Indexet hade stigit med mer än 40 procent varje år sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 och nära nog fördubblades under 2025, drivet av Tysklands omfattande investeringsplaner och Natos mål om försvarsutgifter motsvarande 5 procent av BNP. Svenska Saab hade då stigit 28 procent sedan årsskiftet, nära 200 procent på tolv månader medan Rheinmetall ökat 22 procent i euro. Nu har stämningsläget ändrats. Förra året handlade allt om hur fantastiskt det här är.

I år handlar allt om hur vi ska betala för det, säger Charles Armitage, försvarsanalytiker på Citi. Bakgrunden är att staternas lånekostnader stigit kraftigt i spåren av Irankriget och den närmast stängda Hormuzsundet, samtidigt som regeringarna pressas att kompensera hushåll och företag för högre energipriser. Tysklands försvarsminister anna saded i torsdags och anklagade regeringen för ovilja att skjuta till resurser, samtidigt som Tyskland dragit sig ur det fransk-tyska stridsflygsprojektet FCAS. Tjeckien väntas dessutom missa Natos tvåprocentsmål.

Morgan Stanley har sänkt sin syn på sektorn till neutral och pekar på svaga vinstrevideringar. Rheinmetall, Airbus och Thales gjorde alla investerare besvikna med sina intäkter för första kvartalet 2026. Samtidigt sker en förskjutning i vad kapitalet söker. Kriget i Mellanöstern har visat drönarnas och robotarnas betydelse framför stridsvagnar och pansar, och investerare letar nu efter mer teknikorienterade bolag.

Franska drönartillverkaren Parrot är upp omkring 36 procent i år, medan svenska Mildef, specialiserat på militär IT, stigit med närmare två tredjedelar. Sammanfattningsvis har det europeiska försvarsindexet minskat kraftigt efter flera års starka framgångar, på grund av ökade finansieringskostnader och politisk osäkerhet. Samtidigt har investerarnas intresse flyttat mot mer avancerad teknik som drönare och cyberförmåga. Övriga nyheter: Joachim Posener, hjärnan bakom Trustorfallet, har brutit sin långa tystnad efter 30 år.

Han har intervjuats av dokumentärregissören Karin af Klintberg inför kommande Netflix-dokumentären Trustorhärvan. Posener, som var central i den stora företagsskuldsättningen som utlöstes på 1990-talet, har hållit ett lågprofil liv i över tre decennier. I dokumentären berättar han om sina perspektiv på händelserna. Under två års tid har jag under ganska ...

(texten är ofullständig här). Onsdagens börsnotering av Space X blir den största genom tiderna. Rymdbolaget, grundat av Elon Musk, noteras på Nasdaq i New York med en introductionskurs på 135 dollar per aktie. Småsparare har lagt bud för mer än 70 miljarder dollar på aktien, och alla bud från omkring 1000 institutionella investerare läggs också.

Detta vänder blickarna mot det民粹istiskaAI-bolaget Anthropic, som satsar 170 miljoner euro på att förstå hur artificiell intelligens påverkar jobbmixen. Bolaget bakom Claude-modellen erkänner att AI kan slå hårdare mot jobben än något tidigare teknikskifte. Dessutom har Kinas svar på USAs tullar lett till nya exportkontroller på kritiska mineraler, vilket gör det nästan omöjligt för amerikanska företag att köpa samarium och yttrium från Kina.

Enligt US‑China Business Council gör Pekings regleringar och långsamma licensprocesser det svårt för amerikansk industri att få sina material. Tornen i Sydkorea hjälpte också, med Kospi som steg 8,0 procent i inledande handel efter att flera asiatiska index startat fredagen muntrare





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