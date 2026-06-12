En personlig resa från skepticism till övertygelse om EU-samarbetets nödvändighet i en föränderlig värld, där USA:s pålitlighet minskat och Europa måste ta ett större ansvar för sin säkerhet och frihet.

Förra året blev jag en motvillig Europavän. Jag har förvisso alltid varit positiv till en gemenskap byggd på fri rörlighet, handel över gränserna och samarbete i viktiga frågor, men ogillat de överstatliga ambitionerna och regleringsviljan i Bryssel.

Men Europa och EU-samarbetet är vad vi har, och hoppet om frihet och demokrati i en tilltagande auktoritär värld hänger på oss. Så mycket står klart sedan USA under Donald Trump och den Maga-rörelse som tagit över Republikanerna inte längre är pålitligt, varken som handelspartner eller säkerhetsgarant. Att döma av samtal sedan dess, inte minst med gamla vänner från nej-kampanjen mot euron, är vi åtskilliga som på sistone gjort denna omvärdering.

Det tycks faktiskt, att döma av en opinionsmätning utförd av tankesmedjan The European Council on Foreign Relations (ECFR), vara en trend över stora delar av Europa. Tilltron till USA och amerikanska säkerhetsgarantier har sjunkit dramatiskt, även om de flesta hoppas att banden kan återknytas efter Donald Trump. I stället tror väljarna, också till åtskilliga euroskeptiska populistpartier, att europeiska grannländer skulle hjälpa dem om deras hemland blev angripet.

En majoritet i de flesta länder är redo att satsa mer på det egna försvaret. Tyvärr är många européer fortfarande tveksamma till ett ukrainskt EU-medlemskap, även om de flesta saknar stark åsikt. Men få vill ens under nuvarande energikris öppna för import från Ryssland, och stödet för Ukrainas rätt att försvara sig är stort. Mätningen tyder på att också åtskilliga EU-skeptiker numera är åtminstone motvilliga Europavänner.

Det går förstås att beklaga den bristande entusiasmen för Ukrainas EU-medlemskap, men motståndet är svagt och i en värld av maktfullkomliga styren har trögheten och ambitionen att få åtminstone de flesta ombord också sina förtjänster. Det har rentav blivit lite av Europas signum. Den italienska discoduon Mind Enterprises har i sociala medier blivit en symbol för Europas stigande självförtroende.

Ilskna utgjutelser från amerikanskt Maga-håll och från deras auktoritära kollaboratörer i Europa och Ryssland har återkommande riktats mot EU och europeiska friheter. Detta har mötts med små filmer och bilder på producenten Andrea Tirone och synthprogrammeraren Roberto Conigliaro. De spelar ogenerat 1980-talsnostalgiska dängor i tidstypisk klädsel, medan de röker och dricker Campari i solskenet. Andra må hetsa upp sig.

I Europa är vi fria nog att ta det lugnt. Det är inte det sämsta. Denna förändring i opinionen är inte bara en reaktion på Trumps politik utan också en insikt om att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och framtid. ECFR-mätningen visar att i länder som Polen, Danmark och Sverige är förtroendet för USA:s säkerhetsgarantier halverat jämfört med för bara några år sedan.

Samtidigt växer stödet för ett gemensamt europeiskt försvar, även bland traditionellt skeptiska väljare. Det är en utveckling som speglar en mognadsprocess där EU inte längre ses som ett projekt för byråkrater utan som en nödvändighet för överlevnad i en osäker värld. Kanske är det just denna blandning av realism och självironi som gör Europa starkt. Discoduon Mind Enterprises andas en attityd som säger: Vi har sett värre saker, vi klarar detta också.

Det är en kontrast till den aggressiva retorik som präglar andra maktcentrum. Och även om vägen mot ett enat och starkt Europa är kantad av kompromisser och långsamhet, så är den kanske den enda vägen som leder till varaktig frihet. För i slutändan handlar det om att försvara de värden som gör vår kontinent unik: demokrati, öppenhet och respekt för individen





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