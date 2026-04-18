Europatips: Gigantmöte och derbyn dominerar söndagen

Söndagens Europatips bjuder på ett kokande spelschema med Premier League-toppmötet Manchester City mot Arsenal som huvudattraktion, kompletterat av en rad andra heta derbyn och rivalmöten runt om i Europa. Vi analyserar nyckelmatcher, potentiella skrällar och ger speltips för en fullspäckad fotbollsdag.

Söndagen bjuder på ett överflöd av prestigefyllda derbyn, intensiva rivalmöten och avgörande toppmöten, men det är omöjligt att ignorera den obestridliga höjdpunkten: Manchester City mot Arsenal i Premier League . Detta är inte bara en match, det är ett potentiellt ligavgörande slag.

För Arsenal, som har ligatiteln i egna händer, är resan till Etihad Stadium primärt inriktad på att undvika förlust. Denna defensiva inställning kan dock visa sig vara en svaghet som Manchester City kan utnyttja.

Denna söndag kräver sannolikt dubbla skärmar för att kunna följa alla spännande uppgörelser, där förutom Premier League-matchen även prestigefyllda derbyn som Merseyside-derbyt, Göteborgsderbyt, Sydderbyt och Derby de Lisboa utmärker sig.

Bland potentiella skrällar har jag identifierat Sunderland, Burnley, Hellas Verona och Stuttgart, medan Paris Saint-Germain framstår som en säker vinnare ('bankspik'). Manchester City, Juventus och Rennes är andra lag som singlas i sina respektive matcher.

Hela säsongens anspänning kokas ner till en enda, avgörande match när Manchester City möter Arsenal på Etihad. Bara dagar före detta möte säkrade Arsenal sin plats i Champions League-semifinalen med ett 0-0-resultat mot Sporting. Även om prestationen inte var i världsklass, kan man anta att tränaren Arteta prioriterade att spara spelare för detta nyckelmöte.

Arsenal kommer sannolikt inte att uppnå samma grad av kontroll på Etihad som de är vana vid. Frågetecken kring spelare som Saka, Ödegaard, Madueke och Calafiori förstärker ytterligare Manchester Citys favoritskap. Med endast Gvardiol som potentiellt otillgänglig spelare, har Pep Guardiola möjlighet att ställa upp med sin starkaste möjlighet. När Cherki har hittat sin roll i laget, besitter The Citizens alla nödvändiga verktyg för att bryta igenom Arsenals försvar. Detta visades tydligt i Ligacupfinalen, och jag tror att denna 'final' i Premier League kommer att få ett liknande utfall. Manchester City är oerhört starka på hemmaplan på Etihad, och oddset för en hemmaseger ser ut att vara attraktivt. Därför väljer jag att säkra en enkel etta. Ligacupfinalen var bara början.

Liverpools uttåg ur Champions League mot Paris Saint-Germain innebar inte bara en missad semifinalplats, utan också slutet på säsongen för Hugo Ekitiké som ådragit sig en hälseneruptur. Utan den franske anfallsspelaren förlorar The Reds minst två offensiva dimensioner, potentiellt fler med tanke på Alexander Isaks begränsade fysiska form och Salahs skuggiga prestationer. Spelare som Wirtz och Szoboszlai har kapaciteten att avgöra Merseyside-derbyt mot Everton på egen hand, men det finns inga garantier för Liverpools prestation. Dessutom saknas fortfarande Alisson i mål. Everton har sällan haft bättre förutsättningar. Trots att Moyes mannar har samlat på sig något fler poäng än förväntat, är detta en match där statistiken spelar en mindre roll. Med tanke på dessa omständigheter är det otänkbart att inte satsa på en hemmaseger. För den vågade kan Everton spikas som favorit på mindre system, annars är 'gubben' (ett-två-tecken) ett alternativ.

Precis när Sunderland verkade ha gett upp säsongen och ställt in siktet på semester, har Régis Le Bris lyckats vända trenden för laget. Tre segrar på de senaste fyra matcherna har gett The Black Cats hopp om en Europaplats. Le Bris har även lyckats stabilisera defensiven, vilket bekräftas av nollan i de tre senaste segrarna. Alderete är en mittback av högsta klass, och med spelare som Xhaka, Brobbey och Diarra kommer gästerna alltid att skapa målchanser. Jag skulle inte bli förvånad om nykomlingarna utmanar Aston Villa på Villa Park. Unai Emerys lag kämpar för att behålla sin topp 5-placering, men det är viktigt att komma ihåg att The Villans spelade Europa League så sent som i torsdags. Trots en komfortabel 4-0-seger i returen finns det en risk för trötta ben. Jag kommer också att bevaka om Mings startar. Om han inte gör det, kan Brobbey utnyttja den fysiska svagheten hos Konsa, Nilsson Lindelöf och Torres i duellspelet.

Ett spel på X2 är prisvärt och bör inte missas, och om det finns utrymme för alla tecken rekommenderas det. Brian Brobbey är en stark anfallsspelare som kan utmana ett helt försvar på egen hand. Villas defensiva fysik är inte avskräckande.

Efter en magisk fjolårssäsong som kulminerade i en Europaplats, har GAIS fått en motsatt start på 2026. Två raka förluster, otur med domslut och långtidsskador på nyckelspelare som Gustav Lundgren och Kevin Holmén är tunga besked för Fredrik Holmberg. Trots detta kommer GAIS att vara en utmaning för många motståndare, men det kan dröja innan Makrillarna hittar formen igen. Häcken å sin sida fick en mindre smäll mot Brommapojkarna, där de tvingades nöja sig med 2-2 trots att de var det bättre laget. Därefter studsade de gulsvarta tillbaka i derbyt mot IFK Göteborg, där segern med 2-0 inte helt speglade matchbilden. Men med den boosten från triumfen ser jag en god chans att Häcken fortsätter på den inslagna vägen. Andersen, Svanbäck och Rygaard – det är väl dags för den sistnämnda att starta? – utgör en trio som GAIS måste se upp med. Trots viss överstreckning spikar jag Häcken. För att kunna spika lag som Juventus och Paris Saint-Germain med gott samvete, krävs det att det finns lägre procentuella singelbettingar på andra håll





