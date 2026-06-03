European data regulations boost Lime Technologies as companies seek local alternatives

The ongoing conflict between the US and Europe over business data rights has unexpectedly benefited European software company Lime Technologies. CEO Tommas Davoust reports a significant shift in customer preferences, with enterprises now actively favoring European providers to avoid transferring data to the United States. This emerging trend coincides with major corporate moves: Metacon secures 200 Mkr via rights issue and convertible loan to expand energy tech production, while Rheinmetall divests its civilian vehicle business to Aequita for 350 million euros, sharpening its defense focus.

Slaget mellan USA och Europa om rätt till affärsdata gynnar mjukvarubolaget Lime Technologies . Kunder söker europeiska alternativ, säger VD Tommas Davoust. Under 35 år har vi aldrig vunnit affärer på det faktum att vi är europeiska, men nu har det blivit en fördel i kundsamtalen.

Företag vill inte hamna i en position där de måste lämna ut data till USA. Energiteknikbolaget Metacon har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 109 Mkr före kostnader. Bolaget tar även upp ett konvertibellån på samma tid. Sammantaget kan emissionen och lånat ge bolaget omkring 200 Mkr i ny kapital.

Detta ska användas för att expandera produktionen och utveckla nya produkter inom energi- och miljöteknik. Tyska försvarskoncernen Rheinmetall har tecknat avtal om att sälja sin civila fordonsverksamhet till München-baserade Aequita för cirka 350 miljoner euro. Säljveten omfattar fordonsteknik och komponenttillverkning. Avtalet förväntas slutföras under andra kvartalet 2024 efter behörighetsgodkännande. Rheinmetall fokuserar sig på att stärka sitt kärnverksamhet inom militärteknik





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lime Technologies Data Regulations Europe US Data Conflict Metacon Rights Issue Rheinmetall Aequita Corporate Divestment European Software Data Sovereignty

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qube ny publik blankare i Sivers | AffärsvärldenQube Research & Technologies är ny publik blankare i Sivers Semiconductors efter att ha ökat sin korta position till 0,8 procent av kapitalet, vilket innebär att man därmed är en ny publik blankare i bolaget.

Read more »

Demonstration efter dödsfallet Henry Nowak väcker politisk storm i StorbritannienHundredvis demonstrerade i London mot polisens hantering av fallet med Henry Nowak, den tonårige som dog efter knivattack. Bilder från kroppskameror visar hur Nowak vred sig om andningsbesvär innan han tappade medvetandet. Händelsen har utlöst politisk debatt och right-wing anhängare demonstrerade, vilket ledde till konfrontationer med polisen.

Read more »

Sivers tappar publik blankare | AffärsvärldenQube Research & Technologies har minskat sin blankningsposition i teknikföretaget Sivers Semiconductors till under gränsen för offentlig redovisning.

Read more »