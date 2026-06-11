The news text discusses the struggles of the European software industry, specifically focusing on the weaker-than-expected sales of traditional software by American company Oracle and the concerns surrounding artificial intelligence (AI) and its impact on the sector.

Svenska mjukvarubolag drogs på torsdagen med i ett bredare europeiskt fall sedan amerikanska Oracle redovisat svagare försäljning än väntat inom sin traditionella mjukvaruverksamhet. Nedgången var en del av en sektorrörelse i hela Europa.

Tyska SAP backade 4,6 procent, medan Dassault Systèmes, Capgemini och Nemetschek föll mellan 3 och 4 procent, enligt Utlösaren var att amerikanska jätten Oracles försäljning inom molnbaserade applikationer missade analytikernas förväntningar. Tillväxttakten i konstanta valutor sjönk till 9 procent under det fjärde kvartalet, från 10–11 procent under de föregående kvartalen. Enligt analytiker på Oddo BHF kan utvecklingen tolkas som en signal om avtagande efterfrågan, antingen till följd av makroekonomiska faktorer eller AI-relaterade förändringar.

Berenberg bedömer att den svagare mjukvarutillväxten kan sätta press på sektorn i stort, skriver Börsvärlden, en bedömning som alltså fick genomslag även på svenska bolag som Vitec och Lime. Bakom kursrörelsen ligger en rapport som väckt bredare oro kring Oracles strategi. Bolaget, länge känt som en databasleverantör men numera ombyggt till en leverantör av datorkraft för AI, presenterade investeringsplaner långt över Wall Streets prognoser.

De växande skulderna och det fortsatt negativa fria kassaflödet är en huvudfråga för investerare; efterfrågan är reell, men finansieringsfrågan blir snarare svårare än enklare, konstaterar Oracle-aktien föll närmare 9 procent i efterhandeln, enligt Reuters, efter att ha stigit 35 procent under de senaste tre månaderna. För svenska sparare och fondförvaltare med exponering mot mjukvarusektorn är frågan om den svagare applikationsförsäljningen är ett Oracle-specifikt problem eller ett tidigt tecken på att AI börjar äta sig in på efterfrågan för etablerade programvarubolag.

Orderstocken steg till 638 miljarder dollar, klart över förväntningarna, och intäkterna inom molninfrastruktur ökade 93 procent till 5,8 miljarder dollar. Kinas svar på Trumps tullar slår nu hårt mot amerikansk industri. Nya exportkontroller gör flera kritiska mineraler nästan omöjliga att köpa. Tillgången på kritiska mineraler som samarium och yttrium från Kina är fortsatt mycket begränsad i USA.

Enligt US‑China Business Council (USCBC) gör Pekings exportkontroller och långsamma licensprocesser det svårt för amerikanska företag att få tillgång till dessa mineraler. Kina måste ändra sin ekonomiska modell för att komma tillrätta med problemen på hemmaplan. Det hävdar den anrika tidningen The Economist. Kinas exportmaskin fortsätter att imponera på omvärlden.

Landets tillverkare har under de senaste åren stärkt sina positioner inom allt från elbilar och batterier till fartyg och avancerad teknik. Framgångarna har samtidigt fått EU, USA och andra länder att ifrågasätta sin egen industristrategi. Inte på nästan tio år har guldpriset fallit lika kraftigt som under detta kvartalet. Med flera börsnoteringar på horisonten kan trenden fortsätta.

Guldpriset har fallit till den lägsta nivån på sex månader och är på väg mot sitt svagaste kvartal på nära tio år. Geopolitisk oro är förstås en kraftigt bidragande orsak, men det finns även andra faktorer som påverkar priset. Iran kommer att betrakta samtliga av Elon Musks bolag i Mellanöstern som militära mål i sin vedergällning mot USA.

Enligt ett översatt inlägg på Fars Telegramkanal riktar Iran in sig på alla intressen kopplade till de ekonomiska innehav som förvaltas av Elon Musk i Västasien. Svenskas exportföretag står emot ett pressat omvärldsläge med oväntad styrka. Trots krig, sanktioner och handelsspänningar är framtidstron den mest positiva sedan 2022. Det visar vårens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit (SEK).

Index för exportföretagens samlade framtidssyn stiger till 37, den högsta noteringen sedan juni 2022. Måttet väger samman förväntningarna på finansiell situation, likviditet, orderingång och sysselsättning





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