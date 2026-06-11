European telecom industry consolidation

The European telecom industry is facing challenges in terms of investment and innovation, with a lack of competition and consolidation among operators. The article highlights the need for larger and more profitable operators to invest in spectrum, advanced networks, and other infrastructure to support emerging technologies like AI and 5G. The proposed acquisition of SFR by Iliad, Bouygues Telecom, and Orange is seen as a catalyst for similar deals, aiming to reduce the number of operators in France and strengthen consumer choice.

Europas operatörer måste bli större och mer lönsamma. Annars har de inte råd att investera i spektrum och avancerade nätverk.affär som offentliggjordes i förra veckan.

Drygt 20 miljarder euro, motsvarande 220 miljarder kronor, är Iliad, Bouygues Telecom och Orange beredda att betala för SFR. Det skulle bli en av de största affärerna i sitt slag i Europa och stärka köparnas position när antalet operatörer i Frankrike minskar från fyra till tre. Men än viktigare är att affären skulle kunna fungera som en katalysator för liknande affärer. Europas operatörer måste bli färre, större och mer lönsamma.

Annars har de inte råd att investera i spektrum, cybersäkerhet och de avancerade nätverk som är nödvändiga för att exempelvis möjliggöra mobilens AI-funktioner. Man kan få intrycket att 5g-utrullningen har varit framgångsrik. Symbolen finns ju i mobilens skärm. Men länder som Indien, Kina och USA har ett försprång vad gäller utrullningen av de mest avancerade nätverken, så kallat ”äkta 5g”.

Europeiska operatörer har bland annat av lönsamhetsskäl inte gått lika fort fram. Avsaknaden av uppkoppling i toppklass är en bromskloss för europeisk innovation. I sin omtalade rapport om Europas bristande konkurrenskraft pekar Italiens förre premiärminister Mario Draghi specifikt ut högkvalitativa telekomtjänster som en grundsten för en dynamisk techsektor. I USA med 330 miljoner invånare finns tre operatörer.

I Kina fyra. EU har 41 stora mobiloperatörer (med fler än 500 000 kunder var), men inkluderas virtuella och regionala aktörer överskrider antalet 100. Om Europa på allvar ska kunna ta upp kampen med USA och Kina måste branschen konsolideras. Viljan finns bland företagen.

Det är den aviserade franska jätteaffären ett exempel på.norska Telenor att det finns ett intresse av att förvärva Tre i Sverige. Och Tre självt har efterlyst samgåenden för att öka lönsamheten och mäkta med stora teknikinvesteringar. Bromsklossen har hittills varit byråkraterna i Bryssel. I sin iver att främja konkurrensen på den inre marknaden har affärer stoppats, till exempel Telias försök att gå ihop med Telenor i Danmark 2015.

Men samtidigt har EU-kommissionen uppenbarligen blundat för vad som sker utanför unionen där operatörerna tillåtits att bli större. Konkurrensregler vars främsta mål är att hålla priserna låga för konsumenter uppmuntrar inte till investeringar i befintliga mobilnät eller framtida 6g-nät, det är den obekväma sanningen. Hur operatörerna mår har betydelse för vad som kommer att ske inom strategiskt viktiga områden som molntjänster och AI.

Positivt är att det nu verkar finnas en insikt i Bryssel om att förvärv och samgåenden är nödvändiga för att stärka konkurrenskraften.sagt att det föreslagna förvärvet av SFR kommer att godkännas. Både EU-kommissionen och nationella franska myndigheter ska säga sitt. Underskatta heller inte ryggmärgsreflexen att säga nej till förvärv som krymper antalet operatörer i ett land





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