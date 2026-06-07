Europeiska ledare enas om stöd för direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland

Storbritannien, Frankrike och Tyskland ställer sig bakom Zelenskyjs förslag om direkta förhandlingar med Putin. Mötet i London markerar en enad europeisk front för att främja vapenvila och en diplomatisk lösning på kriget i Ukraina.

Under söndagen samlades flera av Europas tyngsta politiska ledare i London för ett krismöte om situationen i Ukraina . Storbritanniens premiärminister Keir Starmer var värd för mötet som även inkluderade Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj.

Mötet ägde rum på 10 Downing Street och syftet var att diskutera den fortsatta strategin för att stödja Ukraina i kriget mot Ryssland. Efter mötet presenterade ledarna ett gemensamt uttalande där de tydligt markerade sitt stöd för Zelenskyjs förslag om direkta samtal med den ryske presidenten Vladimir Putin. Uttalandet betonade vikten av att få till stånd en vapenvila och att inleda förhandlingar som aktivt involverar USA och europeiska länder.

Detta ses som ett betydande steg framåt i de diplomatiska ansträngningarna för att få ett slut på konflikten. Zelenskyj själv kommenterade mötet via sitt officiella konto på X, där han skrev: 'Huvudfokus är vårt försvar i kriget, ett ökat samarbete för hela Europas säkerhet inom luftförsvarsområdet och vår gemensamma syn på diplomatiska möjligheter.

' Han tillade att 'Europa måste vara en del av förhandlingarna och måste vara starkt. ' Presidenten betonade att Ukraina inte kommer att acceptera någon fred som inte garanterar landets suveränitet och territoriella integritet. De europeiska ledarna uttryckte också enighet om att Ryssland måste hållas ansvarigt för krigsbrott och att sanktionerna mot Ryssland måste fortsätta. Mötet i London ses som en förberedelse inför kommande internationella toppmöten, där frågan om en fredsplan för Ukraina förväntas vara högst på agendan.

Den diplomatiska offensiven kommer efter en tid av ökande spänningar och intensifierade strider i östra Ukraina. Experter ser de europeiska ledarnas gemensamma uttalande som ett försök att återta initiativet i konflikten och visa att Europa är redo att spela en ledande roll i fredsprocessen. Samtidigt poängteras att alla framsteg kräver att Ryssland visar vilja till konstruktiva samtal. Ukraina har tidigare ställt krav på att Ryssland först måste dra tillbaka sina trupper från ockuperade områden innan några seriösa förhandlingar kan inledas.

Mötet i London avslutades med en träff mellan Zelenskyj och kung Charles, vilket understryker det brittiska stödets betydelse. Den närmaste tiden väntas flera diplomatiska aktiviteter, och alla blickar riktas nu mot hur Ryssland kommer att reagera på det gemensamma europeiska förslaget





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