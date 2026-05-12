Eurovision 2026 i Wien: Kontroverser, Bojkotter och Nya Regler

Eurovision 2026 i Wien präglas av politiska spänningar, nya strikta regler mot reklamkampanjer och omfattande bojkotter som reaktion på Israels deltagande.

Eurovision Song Contest 2026 i Wien har blivit en av de mest omdiskuterade upplagorna i tävlingens historia. Det handlar inte längre bara om musik och glittriga scenframträdanden, utan om djupa politiska klyftor och en kamp om moraliska principer.

Flera länder, däribland Spanien, Slovenien, Island och Nederländerna, har valt att dra sig ur tävlingen. Anledningen är Israels fortsatta deltagande trots den pågående krigföringen i Gaza, vilket kritiker menar bryter mot tävlingens grundläggande värderingar om fred och enighet. I Irland har protesten tagit en särskilt märklig vändning då det nationella tv-bolaget RTÉ beslutat att sända ett avsnitt av komediserien Father Ted istället för själva finalen.

Detta beslut har inte varit utan kritik, särskilt från seriens skapare Graham Linehan, som anser att programmet används som ett politiskt verktyg för trakasserier. Samtidigt cirkulerar rykten om att den europeiska tv-unionen EBU har övervägt att flytta Israel till en asiatisk version av tävlingen för att minska spänningarna, även om Eurovisionchefen Martin Green officiellt har dementerat att något sådant beslut har fattats.

Parallellt med de politiska stormarna har EBU infört en rad strikta nya regler för att säkerställa en rättvis tävling. En av de mest betydande förändringarna är begränsningen av massiva reklamkampanjer som finansieras av regeringar. Detta beslut kom efter att den israeliska artisten Noam Bettan spred videor på tolv olika språk där han bad tittarna att rösta maximalt antal gånger.

EBU har varit tydliga med att det är oacceptabelt att uppmana till flera röster per person, och därför har reglerna stramats åt för att förhindra att ekonomiska resurser ger en orättvis fördel. Intressant nog finns det utrymme för konstnärliga undantag. Linda Lampenius har fått det sällsynta tillståndet att spela sin fiol live på scenen, vilket är ett historiskt avsteg eftersom den live-orkestern avskaffades redan 1999. Detta visar på en balansgång mellan strikt regelverk och viljan att bevara musikaliskt hantverk.

Samtidigt ser vi en förändring i maktbalansen där tittarna har fått mindre inflytande och jurygruppernas roll har stärkts, särskilt under semifinalerna. För Sveriges del är fokus riktat mot artisten Felicia, som nu befinner sig mitt i de intensiva förberedelserna i Wien. Efter genrepen för den första semifinalen uttrycker Felicia en positiv känsla och trygghet med de justeringar som gjorts i framträdandet, trots en naturlig önskan om att ständigt förbättra detaljerna.

Men en vinst för Felicia skulle innebära en stor utmaning för SVT. Det svenska public service-bolaget genomgår just nu omfattande besparingar på totalt 355 miljoner kronor, vilket leder till att omkring 140 tjänster försvinner vid årsskiftet. Programdirektör Eva Beckman menar dock att SVT har erfarenhet av att arrangera tävlingen kostnadseffektivt, vilket blir avgörande om Sverige återigen får värdskapet. Samtidigt är säkerhetsläget i Wien extremt spänt.

Wiener Stadthalle omges av ett massivt polispådrag då myndigheterna förbereder sig på demonstrationer kopplade till världsläget. Paul Eidenberger från inrikesministeriet har bekräftat att konflikten mellan Israel och Palestina är en central faktor i säkerhetsplaneringen, precis som under Malmö 2024. Det är en tävling där musiken ständigt kämpar för att höras över det politiska bruset och där varje beslut från arrangörerna granskas under ett mikroskop av en global publik





