Eurovision Song Contest 2026: New Rules, Protests, and Security Measures

The Eurovision Song Contest 2026 in Vienna introduces new rules, including reduced viewer power, increased boycotts, and restrictions on government-funded advertising campaigns. The contest's Swedish coverage by SVT includes live coverage of the semifinals, final, artists, and backstage gossip from Vienna. The participating countries, broadcast schedule, contest leaders, start order, and Sweden's participation are also covered. Additionally, the Irish broadcaster RTÉ has decided to air an episode of the comedy series 'Father Ted' instead of the Eurovision Song Contest final as a protest against Israel's participation, citing concerns about the country's involvement in the Gaza conflict. The European Broadcasting Union (EBU) has also considered moving Israel to an Asian version of the contest, although no official decision has been made.

Mindre makt för tittarna, flera bojkotter och stopp för massiva reklamkampanjer finansierade av regeringar – här är nya reglerna för Eurovision song contest 2026 i Wien.

Här hittar du SVT:s samlade rapportering av Eurovision song contest 2026. SVT:s team på plats bevakar allt från semifinal, final, artister och snackisarna från Wien. Vilka länder tävlar i Eurovision 2026? När sänds programmet?

Vilka leder tävlingen? Hur ser startordningen ut? Och när tävlar Sverige? Den irländska tv-bolaget RTÉ sänder ett avsnitt av ’Father Ted’ i stället för finalen i Eurovision Song Contest på lördag – som en protest mot Israels deltagande, rapporterar Irland, Island, Nederländerna, Slovenien och Spanien har dragit sig ur tävlingen med hänvisning till att Israel tillåts delta trots sin krigföring i Gaza.

Nederländerna och Island skickar inga bidrag, men kommer att sända finalen. RTÉ väljer i sin tur att sända ett avsnitt ur den irländsk-brittiska komediserien ’Father Ted’ där prästerna Ted and Dougal framför sin Eurovision-låt ’My Lovely Horse’. Beslutet har väckt ilska hos en av serieskaparna, Graham Linehan, som på X kräver RTÉ:s generaldirektörs avgång för att ha använt serien ’som ett verktyg för antisemitiskt trakasseri’. Just nu pågår genrep för semifinal 1 av Eurovision song contest.

Det här genrepet är extra viktigt då det är ut efter det här som jurygrupperna sätter sina röster. I år har de hälften av makten i semifinalerna. I ett sms till SVT skriver Felicia att genrepet kändes bra. ’Publiken, dansarna och alla andra inblandade var otroliga.

Jag har inte sett det på video än så just nu känns det bra men det kanske ändras när jag har sett det, hahaha. Känner mig trygg med de nya justeringarna men som alltid tycker jag att jag kan göra det ännu, ännu bättre. Så imorgon sitter det! ’ Eurovisionchefen Martin Green säger till Kulturnyheterna att Israel blir kvar i Eurovision song contest – trots rykten om en förflyttning till den asiatiska versionen av tävlingen.

Eurovisionveckan är igång och likaså säkerhetspådraget runt arenan Wiener Stadthalle. Om Felicia vinner årets Eurovision blir det SVT som får arrangera nästa års tävling. Samtidigt har public service-bolaget nyligen presenterat ett omfattande sparpaket. – Det är klart att i ett sådant här ekonomiskt läge skulle vi verkligen behöva tänka till och vara smartare än vi brukar.

Men vi har arrangerat ESC många gånger nu och lärt oss att göra det till en oerhört låg kostnad om man jämför med andra länder som arrangerat, säger SVT:s programdirektör Eva Beckman till Tidigare i år presenterade SVT ett sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Omkring 140 tjänster försvinner och förändringarna träder i kraft vid årsskiftet.

Uppgifter: EBU vill flytta Israel till asiatiskt Eurovision EBU överväger att flytta Israel från Eurovision Song Contest till en nystartad asiatisk version av tävlingen, skriver israeliska Ynet. Inget beslut har ännu fattats men den europeiska tv-unionen har fört diskussioner, uppger en källa till Ynet. Samma källa menar också att Israels geografiska position gör att landet platsar mer in i en asiatisk upplaga av tävlingen. Flera länder har i år bojkottat tävlingen för att Israel får delta.

Kritiker menar att landets krigsföring i Gaza bryter mot Eurovision Song Contests regler. Reklamfilmen där Israels artist Noam Bettan vädjar till tittarna att rösta på hans låt tio gånger, maximalt antal, spreds i sociala medier under fredagen på tolv olika språk, skriver ”Ett sådant här kampanjmaterial bryter mot EBUs regler om marknadsföring, skriver EBU i ett uttalande. Sedan i fjol har EBU därför infört strängare regelverk mot utomstående marknadsföring för att stävja oproportionerliga kampanjer i samband med Eurovision.

På söndagen invigdes Eurovision song contest. Svenska Felicia bar både mask och bur vid tillställningen





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest Vienna New Rules Reduced Viewer Power Increased Boycotts Restrictions On Government-Funded Advertising Irish Broadcaster RTÉ Comedy Series 'Father Ted' Asian Version Of The Contest Israel's Participation In The Gaza Conflict European Broadcasting Union (EBU)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT's Complete Coverage of Eurovision Song Contest 2026Follow the official Swedish broadcaster as they cover every aspect of the Eurovision Song Contest 2026, from the semis, the final, performances, and backstage access. Also, read about preparations for the contest, including security measures and external factors that may influence it, such as demonstrations.

Read more »

Ett inlägg i ”Senaste nytt om Eurovision song contest 2026”Här hittar du SVT:s samlade rapportering av Eurovision song contest 2026. SVT:s team på plats bevakar allt från semifinal, final, artister och snackisarna från Wien.

Read more »

SVT:s rapportering om Eurovision song contest 2026, svensk deltagande och säkerhetsbearbetningSvD:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Vi arbetar efter ett redaktionellt beslut om strunt i onödiga uppgifter.

Read more »

Regler inför Eurovision song contest 2026: Fler bojkotter, stopp för massiva reklamledare, teletext.nu rapporterar.Nya regler inför Eurovision song contest 2026 har införts för att minska tittarnas makt och införa begränsningar mot massiva sponsorade reklamkampanjer. SVT har också nyligen presenterat ett omfattande sparpaket inför tävlingens arrangering.

Read more »