Eva Melander spelar huvudrollen i filmatiseringen av 'Je m’appelle Agneta' på Netflix

Eva Melander har fått rollen som Agneta i filmen baserad på Emma Hambergs succéroman. Filmen utforskar teman som kroppspositivitet, självkänsla och att våga följa sina drömmar.

Eva Melander , en välkänd skådespelerska från Gävle, har fått huvudrollen i filmatiseringen av Emma Hamberg s populära roman 'Je m’appelle Agneta'. Filmen, som kommer att ha premiär på Netflix , berättar historien om Agneta, en 49-årig kvinna som efter att ha blivit arbetslös och lämnat en hopplös relation, ger sig ut på ett äventyr i Frankrike.

Melander uttrycker sin tacksamhet över att få vara en del av ett projekt som hyllar kroppspositivitet och självkänsla. Hon beskriver berättelsen som gripande och humoristisk, och berättar att hon blev omedelbart förtrollad av Agneta när hon läste romanen inför provfilmningen. Emma Hamberg skapade karaktären Agneta inspirerad av de många berättelser hon mottagit från kvinnor som kände sig osynliga i sina liv och drömde om förändring.

Romanen har blivit en stor succé, såld i 350 000 exemplar sedan utgivningen för fem år sedan, och har även anpassats till en teaterföreställning. Eva Melander, känd för sina roller i filmer som 'Gräns', 'Flocken' och 'Strul', känner en stark samhörighet med Agneta. Hon förklarar att Agneta brottas med universella teman som att hitta balans mellan sina egna önskningar och samhällets förväntningar, något som Melander själv kan relatera till.

Hon tror att det är just dessa teman som gör berättelsen så resonansfull för en bred publik. Filmen utforskar även temat kärlek, och Melander är glad över att regissören Johanna Runevad inkluderat intima scener som en naturlig del av berättelsen. Hon ser detta som ett viktigt steg mot att normalisera kroppar och att acceptera sig själv som man är.

'Je m’appelle Agneta' handlar inte bara om att hitta kärleken utan också om att hitta sig själv. Agneta lämnar ett liv som inte längre fyller henne med glädje och söker efter ett nytt liv i Frankrike, där hon utmanar sina egna gränser och omfamnar nya möjligheter. Emma Hamberg har redan skrivit en uppföljare, 'Au revoir Agneta', och framtiden för en eventuell filmatisering är fortfarande öppen.

Hamberg uttrycker en förhoppning om att få återvända till Agneta i framtiden och fortsätta utforska hennes liv och äventyr. Melander, som fick sitt stora genombrott 2018 med 'Gräns' och har belönats med tre Guldbaggar för sina prestationer, ser fram emot att dela Agneta med en bredare publik genom Netflix. Hon beskriver rollen som en möjlighet att bidra till en viktig diskussion om kroppspositivitet och självkänsla, och ser filmen som en form av aktivism i dagens samhälle.

Filmen förväntas bli en inspirerande och underhållande berättelse om att våga följa sina drömmar och att omfamna livet fullt ut





