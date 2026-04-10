Evenemangsguide för Norrtälje kommun: En vecka full av aktiviteter

Norrtelje Tidnings evenemangsguide för vecka 15 presenterar en rad spännande aktiviteter i Norrtälje kommun. Från handarbetsworkshops och sportaktiviteter till bokcirklar och loppisar, här finns något för alla. Missa inte möjligheten att uppleva kultur, gemenskap och kreativitet i vår vackra kommun.

Här är en sammanfattning av spännande evenemang och aktiviteter som äger rum i Norrtälje kommun under perioden 9 april till 15 april. Denna guide, sammanställd av Norrtelje Tidning, ger en översikt över allt från kreativa workshops och bokcirklar till sportaktiviteter och loppisar. För lokala arrangörer och föreningar som vill synas i papperstidningen är sista inlämningstid för evenemangsbidrag tisdagar klockan 10.00.

Observera att evenemangen är inlagda av respektive arrangör och att NT reserverar sig för eventuella ändringar eller inställningar. En påminnelse om att ett evenemang definieras som en aktivitet under en begränsad tid, högst två veckor, och att enbart öppettider eller försäljning inte räknas. En arrangör kan dessutom ha maximalt tre evenemang per dag.\Under veckan erbjuds en mängd olika aktiviteter. För de som är intresserade av hantverk finns möjligheten att delta i vävning, stickning, virkning och andra handarbeten på biblioteken och i Folkets Hus. Hallstaviks bibliotek bjuder in till handarbete med fika, medan Folkets Hus erbjuder workshops för både erfarna och nybörjare. För den sportintresserade finns boule och mattcurling att prova på, med tillfällen för alla att delta. Dessutom finns möjlighet att besöka Aktivitetshuset Magasinet för att delta i träslöjd eller andra kreativa aktiviteter. Pride-häng för ungdomar mellan 15-30 år arrangeras också, vilket erbjuder en social mötesplats för kamratskap och aktiviteter. Biblioteksbussen rullar runt i kommunen med läsning för alla åldrar, med stopp på olika platser.\Utöver dessa aktiviteter erbjuder Roslagens bokhandel boksamtal med Jan-Erik Larsson om hans nya roman Cigarettflickan. På museet kan besökare leta efter gyllene ägg och lösa ordgåtan i utställningen LYCKA. Seniornet Sweden sänder en digital föreläsning om digital bildhantering. Det finns även yoga för seniorer i Magasinets aktivitetshall. För de som är intresserade av loppisar finns möjlighet att besöka Lindvägen 8 loppis och RoslagsBlommans Lilla Loppis. För barn erbjuds språkstärkande stunder på biblioteket, medan Färsna gård erbjuder aktiviteter kopplade till Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation Rädda bina”. Dessutom hålls en lördagspoesi med tema rättvisa/rättvist.





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »