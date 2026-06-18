Evenemangsguide för Norrtelje kommun 18-24 juni

En guide med lokala evenemang i Norrtelje Kommun mellan den 18 och 24 juni. Evenemangen arrangeras av lokala föreningar och organisationer och inkluderar midsommarfiranden, aktiviteter på Magasinets Aktivitetshus, konstutställningar, boulespel, loppisar och möten för unga. Observerar att arrangörer kan ändra eller ställa evenemang på kort varsel.

Här hittar du Norrtelje Tidnings evenemangsguide där lokala arrangörer och föreningar tipsar om saker som händer i kommunen den 18 juni till och med den 24 juni.

OBS! Evenemangen har skrivits in av respektive arrangör och NT reserverar sig för att vissa evenemang kan bli inställda med kort varsel! Ett evenemang är en händelse som äger rum under en begränsad period (max två veckor). En arrangör kan ha max tre (3) evenemang per dag.

Nu är det dags att maja midsommarstången, välkomna att hjälpa till! Tag gärna med blommor om ni har. Glass till barnen när det är klart. Kom och prova på när vädret tillåter.

Kontaktperson Åke Tillman 070-676 2901. Medtag egen förtäring och dryck. Klot finns att låna och vi lottar lagen varje gång. Alla kan spela boule!

Välkommen att prova på boule när vädret tillåter. Tag med klot och fika. Lagen lottas varje gång. Kontaktperson Pentti Dahlbacka 0704143193.

Välkomna till Aktivitetshuset Magasinets härliga ateljé, där Du kan dreja, tova, sticka, virka, sy, måla, pyssla med mera. Ateljén ligger på Magasinets entréplan. För Dig mellan 15-115 år. Varmt välkomna till Magasinets ateljé och lär Dig eller vidareutveckla dina kunskaper i att tälja i trä.

Material, verktyg och handledare finns på plats. Ateljén hittar du på entréplanet. Från 15 år. Pride-Häng är en verksamhet för dig mellan 15-30 år och är en social mötesplats för de som älskar regnbågens alla färger.

Man träffas för kamratskap, samtal och olika aktiviteter med mera. Välkomna till Magasinets rockforum Studio Rock där vi diskuterar allt från Rockabilly till Metal, fikar, kör teman, gissar gitarriff och tävlar i ett rafflande Kahoot! -Quiz. För Dig mellan 15-115 år.

Idag Länna förskola, Riala, Sättra byhus, Rumsättra & Källsmora. Vi har med olika sorters läsning för alla åldrar. Lånekort kan vi ordna ombord. Lån kan återlämnas på valfritt bibliotek.

Här möter Du kusten, sjöfarten och rospiggarna i de stora seglade fartygen. Massor av spännande föremål och historia från Roslagen i museets samlingar. Konstutställning på Roslagens Sjöfartsmuseum Från foto till akvarell. Katarina Hendings fotografier och Kent Anderssons målningar i akvarell med samma motiv.

Motiv från naturen och skärgården. Välkomna till ett traditionellt midsommarfirande. Lotterier, fiskdamm, korv, kaffe med hembakat och glass. Dans runt midsommarstången med lekledare och levande musik.

Traditionellt midsommarfirande. Vi börjar med att klä midsommarstången kl. 11,00. Ta gärna med egna blommor. Åka höskrinda.

Servering, korv, tombola, pil, 3-kamp, fiskdamm, bollplank. Välkomna Andakt, Folkdansuppvisning, barnlekar, kolaregn, skjutbana, korv, glass, lotteri och kaffeservering. Vid ev regn är vi i spannmålslogen. En riktig midsommarafton fest!

Firandet inleds kvällen före då vi samlas klockan 19 för att klä stången. Ta med blommor! Midsommarfesten startar klockan 14 på fredagen. Dans, fiskdamm, lotteri, fikaförsäljning och kiosk.

Dans runt midsommarstången, lotterier, servering, pilkastning, fiskdamm finns nåt för alla åldrar. Lövade traktorskrindor avgår från byarna runt ca kl 12.15. Kvällen före klär vi midsommarstången. Traditionellt midsommarfirande.

Vi klär midsommarstången, därefter ringlekar. Kaffeservering, korv och glass, lotteri och fiskdamm. Fritt inträde, parkering kostar 20 kr. Konstutställning på Roslagens Sjöfartsmuseum Från foto till akvarell.

Katarina Hendings fotografier och Kent Anderssons målningar i akvarell med samma motiv. Motiv från naturen och skärgården. Utställning/försäljning av hantverk, traditionellt och nyskapande. Från sydda, vävda, broderade och stickade textilier till målat, keramik, betong, smide och träarbeten.

Från praktiskt till prydande. Midsommar på Strömsborg. Vi har en konferens men inbjuder till 3 offentliga tillfällen. Midsommarafton kl 16 , traditionellt firande .

Kl 19.30 Konsert Anders Olausson band Ta med egen fika. Loppisen med renoverat återbruk öppet varje lördag. Här hittar du allt möjligt, både nytt och gammalt. Många säljare både i och utanför ladan.

Både swich och kontanter. Hjärtligt välkomna att fynda2 offentliga tillfällen. kl. 11 gudstjänst Alex Bengtsson predikar. Anders Olausson Sång&musik. Kl 13.30 Harry Månsus och Alex Bengtsson i samtal om framtidens kyrka.

Ta med eget kaffe. Ej försäljning Varmt välkomna på vårt loppis i Senneby. Vi är flera försäljare. I år har vi bland annat mycket fina kläder..

Betalning sker kontant eller med swish. Kom och fynda! Här möter Du kusten, sjöfarten och rospiggarna i de stora seglade fartygen. Massor av spännande föremål och historia från Roslagen i museets samlingar.

Välkommen på gårdsloppis, vi har rensat hus och förråd, bodar och vindar. Fru Strid säljer även broderimaterial upp till 50% rabatt, mm. Välkomna! Konstutställning på Roslagens Sjöfartsmuseum Från foto till akvarell.

Katarina Hendings fotografier och Kent Anderssons målningar i akvarell med samma motiv. Motiv från naturen och skärgården. Utställning/försäljning av hantverk, traditionellt och nyskapande





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Midsommar Norrtelje Evenemang Firande Magasinet Konst Hantverk

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